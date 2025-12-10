"Netīrās mau***!" Brižitas Makronas publiskie izteikumi izraisa valsts mēroga skandālu
Francijas prezidenta Emanuela Makrona sieva Brižita nonākusi skandāla centrā pēc tam, kad nelabvēlīgi izteicās par protestējošām feministēm. Par to ziņo "Politico".
7. decembrī Brižita kopā ar jaunāko meitu Tifaniju apmeklēja komiķa Ārija Abitāna koncertu - viņa pirmo uzstāšanos pēc krimināllietas par izvarošanu izbeigšanas.
Internetā nonācis video, kurā 72 gadus vecā pirmā lēdija aizkulisēs tiekas ar Abitānu un runā ar viņu pirms izrādes sākuma. Sarunas laikā humorists atzina, ka "baidās" no jaunās uzstāšanās pagātnes dēļ, jo kādas feministu organizācijas protesta akcija reiz jau bija izjaukusi viņa priekšnesumu.
Atbildot uz to, Brižita sacīja: "Ja tās netīrās maukas parādīsies, mēs viņas izdzīsim!"
Pēc tam, kad videoklips kļuva populārs ārvalstu medijos, Makrona komanda nāca klajā ar oficiālu komentāru. Elizejas pils pārstāvji skaidroja, ka Brižita kritizējusi vienīgi protestētāju "radikālās metodes".
Tomēr tas nesamazināja sabiedrības sašutumu. Aktīvistes pārvērta Francijas līdera sievas apvainojumu par tēmturi, kuru ātri pārņēma sabiedriskie darbinieki un politiķi.
Bijušais valsts prezidents Fransuā Olands RTL ēterā uzsvēra, ka, runājot par sievietēm, kuras iestājas pret vardarbību, "tā izteikties nedrīkst", bet aktrise Židita Godreša savā "Instagram" lapā uzrakstīja: "Arī es esmu netīra mau**. Un es atbalstu visas, kuras tā sauc."
Atgādināsim, ka Emanuels Makrons un viņa bijusī franču valodas skolotāja Brižita Tronjē, kurā viņš bija iemīlējies jau skolas laikā un kura ir par 24 gadiem vecāka, ir precējušies kopš 2007. gada. Pārim nav kopīgu bērnu, taču Brižitai no pirmās laulības ir trīs bērni un septiņi mazbērni.
Jāatzīmē, ka incidents notika uz skaļas tiesvedības fona - lietas par "seksistisku kibermobingu" pret pirmo lēdiju. Jau daudzus gadus internetā klīst baumas, ka Brižita Makrona it kā esot piedzimusi kā vīrietis.
Saskaņā ar konspirācijas teoriju versiju viņas brālis Žans Mišels it kā esot mainījis dzimumu un pieņēmis mirušās māsas identitāti. Lai kliedētu šīs tenkas, Brižita pat pauda gatavību sniegt ASV tiesā "neapstrīdamus" pierādījumus tam, ka viņa ir piedzimusi kā sieviete. Turklāt nesen viņa atklājusi, ka nodokļu dienesta mājaslapā viņa kļūdas dēļ tikusi norādīta ar vīrieša vārdu.