Cik ilgi vēl jācieš šī tumsa? Nosaukts datums, kad Latvijā sāks pieaugt dienas gaismas ilgums
Decembris Latvijā - tas ir tas laiks, kad šķiet, ka dienas gaisma vienkārši "sarūk līdz minimumam". No rīta ej uz darbu tumsā, atgriezies - atkal tumsa. Un katru reizi rodas viens un tas pats jautājuma: kad gan beidzot kļūs gaišāk? Atbilde ir vienkāršāka un patīkamāka, nekā šķiet: līdz pagriezienam pret gaismu palicis pavisam maz.
Kāds šobrīd ir dienas garums Latvijā
9. decembrī Rīgā saule lec aptuveni plkst. 8:48 un riet ap plkst. 15:43. Gaismas stundu skaits - aptuveni 6 stundas 54 minūtes. Tas nozīmē, ka gandrīz 17 stundas diennaktī paiet tumsas un/vai krēslā. Nav brīnums, ka šķiet, it kā diena vienkārši "paskrien". Tomēr mēs jau esam ļoti tuvu gada "amerikāņu kalniņa" zemākajam punktam: turpmāk dienas gaismai samazināties praktiski vairs nav kur.
Kad diena sāks pieaugt: ziemas saulgrieži
Svarīgākais datums - 21. decembris. 2025. gadā ziemas saulgrieži Rīgā iestāsies ap plkst. 17:03.
Ko tas nozīmē:
- tā ir gada īsākā diena;
- Rīgā tā ilgst aptuveni 6 stundas 49 minūtes;
- pēc šī brīža dienas gaisma vairs nesamazināsies, bet sāks palielināties.
Mazs paradokss: vakari kļūst gaišāki agrāk
Ir viens interesants moments, ko daudzi jūt intuitīvi. Astronomi ir aprēķinājuši: Rīgā agrākais saulriets notiek aptuveni decembra vidū, bet vēlākā saullēkta reize - 28. decembrī.
No tā rodas paradokss: jau decembra otrajā pusē var pamanīt, ka vakaros kļūst nedaudz gaišāk - saule riet par minūti vai divām vēlāk; bet rīti vēl kādu laiku paliks ļoti tumši - saullēkts lēnām tuvojas deviņiem.
Decembra beigas: diena vēl aug "pa milimetram"
Tūlīt pēc saulgriežiem, no 21. līdz 31. decembrim, dienas garums palielinās tikai dažas minūtes - aptuveni pa pusminūtei dienā. Ar aci tas gandrīz nav pamanāms, bet, salīdzinot decembra vidu ar Jauno gadu, jau var just, ka puse dienas ir gaišāka, un krēsla iestājas nedaudz vēlāk.
Janvāris: plus pusotru stundu gaismas mēneša laikā
No 1. janvāra līdz mēneša beigām Rīgā dienas garums palielinās no aptuveni 6 stundām 52 minūtēm līdz 8 stundām 20 minūtēm.
Tas nozīmē: vidēji 2 līdz 3 minūtes gaismas dienā, mēneša laikā - gandrīz pusotra stunda papildu dienas laika. Aptuveni janvāra vidū daudzi pirmoreiz pamana: "Diena kļuvusi pamanāmi gaišāka."
Februāris: diena sāk pieaugt patiesi ātri
Februārī pieaugums kļūst vēl jūtamāks: mēneša sākumā diena ir nedaudz vairāk par 8 stundām 20 minūtēm gara, bet mēneša beigās - jau ap 9 stundām 30 minūtēm.
Tas nozīmē: diena pieaug aptuveni par 4 līdz 5 minūtēm dienā, mēneša laikā var "iegūt" vēl apmēram stundu gaismas.
Februāra vidū un beigās rīts jau izskatās pēc īsta rīta, nevis nakts variācijas, bet vakaros vēl paliek laiks pastaigām vai darbiem dienas gaismā.