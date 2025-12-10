Krieviete Jūlija Čubarova dalās pārdomās par dzīvi Latvijā un sirds operāciju, kas "sašūpoja" internetu
Jūlija Čubarova ir bijusī profesionālā pludmales tenisa spēlētāja no Sanktpēterburgas, kura jau vairāk nekā 8 gadus dzīvo Latvijā. Šobrīd viņa vada populāru blogu, kurā nesen atklāja, ka novembrī Stradiņa slimnīcā par valsts naudu viņai tika veikta sirds operāciju, kas izmaksājusi vien 50 eiro.
Jautāta, kādēļ par savu mājvietu viņa izvēlējās tieši Latviju, sieviete atzīst, ka tas noticis mīlestības dēļ. "Es nāku no Sanktpēterburgas, bet mans vīrs ir latvietis. Mēs abi esam sportisti un iepazināmies [pludmales] tenisa laukumā," atklāj sieviete.
Abu panākumi bijuši ļoti augstvērtīgi - Jūlija ir vairāku starptautisku sacensību laureāte un 2016. gadā pasaules rangā ieņēma 9. vietu, bet viņas vīrs 2022. gadā pasaules kausā izcīnīja 7. vietu, kas ir Latvijas visu laiku augstākais sasniegums šajā sporta veidā.
Latviešu valodu iemācījās piecos mēnešos
Interviju Jūlija sniedz brīvā latviešu valodā. Lai gan ir dzirdēts, ka tā nav no vieglāk apgūstamajām valodām, sieviete norāda, ka viņai tas problēmas nesagādāja. "Sāku mācīties valodu otrajā vasarā, ko pavadīju Latvijā. Divu mēnešu laikā apguvu prasmes A2 līmenī, bet piecos mēnešos jau varēju runāt brīvi," norāda sieviete.
Sporta gaitas Latvijā viņa turpināja trīs gadus. "Krievijā, kad tu pārvācies uz ārvalstīm, tevi vairs kaut kādā ziņā neuzskata par savējo. Līdz ar to covid laikā, kad robežas tika slēgtas, mani izmeta no nacionālās komandas. Neilgu laiku vēlāk es sapratu, ka vēlos noslēgt šo posmu savā dzīvē un tenisu pametu," pauž Jūlija.
Tomēr viņas ceļš no sporta pārāk tālu nav vedis, jo šobrīd viņa ar vīru vada kopīgus jaunuzņēmumus "Vertexo" un "Tournated". "Mēs piedāvājam IT risinājumus sporta organizācijām. Man šķiet, ka esam viena no zināmākajām startup kompānijām Latvijā - mūs atbalsta "LatBAN" vairāki intestori Latvijā. Tā kā sports vēl joprojām ir svarīga daļa no manas dzīves," pauž Jūlija.
Sirds defekts un operācija Stradiņa slimnīcā
Nesen Jūlija savos sociālajos tīklos dalījās ar ziņu, ka novembrī viņai Stradiņa slimnīcā tika veikta sirds operācija. Viņas ieraksts mikroblogošanas vietnē "X" izsauca vairāku iedzīvotāju neapmierinātību, kas uzskatīja, ka ir netaisnīgi tas, ka "viņiem veicot valsts apmaksātas operācijas rindās jāgaida mēnešiem ilgi, kamēr Latvijas nepilsone pie tās tiek salīdzinoši ātri, turklāt viņai operāciju apmaksā valsts".
Jūlija Jauns.lv uzsver, ka viņai ir pastāvīgā uzturēšanas atļauja, kas dod viņai tādas pašas tiesības (izņemot balsstiesības), kā iedzīvotājiem, kas Latvijā dzimuši. Par operācijas nepieciešamību liecināja ārsta slēdziens, kas 2025. gada augustā atklāja, ka viņas veselības stāvoklis bija pasliktinājies.
"Kad tiku iekļauta Krievijas izlasē, man tika veiktas sirds pārbaudes un kardiologs paziņoja, ka man ir sirds priekškambaru starpsienas defekts [caurums starpsienā, kas atdala abus sirds priekškambarus]. Šāds slēdziens mani ļoti pārsteidza, jo biju sportiste, dzīvoju veselīgu dzīvesveidu un nekādus simptomus nejutu."
"2025. gadā veicu testus Latvijā un ārsti paziņoja, ka defekts vairs nav 7–9 milimetru liels, bet jau sasniedzis 1,5 centimetrus. Un ārsts ieteica operāciju. Es jau gatavojos gaidīt rindā kādu gadu, bet izrādījās, ka brīvas vietas uz operāciju bija pieejamas jau oktobra sākumā. Es pierakstījos uz operāciju novembra beigās."
Jūlija norāda, ka operācija bija veiksmīga un viņa velta atzinīgus vārdus mediķiem. "Es biju pārsteigta, cik labi viss notika. Ir pierasts dzirdēt negatīvus vārdus no cilvēkiem, bet mana pieredze ar ārstiem un medicīnas darbiniekiem bija ļoti laba!" Tāpat viņa atklāj, ka šobrīd jūtas ļoti labi un jau nākamajā dienā pēc operācijas varēja doties mājās. "Man gan nerekomendēja pārmērīgi sportot, tomēr tagad varēšu dzīvot normālu dzīvi," pauž sieviete.
Skumji, ka nevar satikt vecmāmiņu
Jūlija ar vīru šobrīd dzīvo Jūrmalā un norāda, ka ar dzīvi Latvijā ir apmierināta. "Lai gan laikapstākļi nav no tiem labākajiem, es pie tādiem esmu pieradusi - Sanktpēterburgā bija vēl drūmāk," smejot piebilst sieviete. Vienīgās skumjas viņai sagādā tas, ka viņai vairs neizdodas tikties ar savas ģimenes locekļiem, jo kopš 2022. gada viņa vairs Krieviju nav apmeklējusi, savukārt ģimene uz Latviju nevar atbraukt.
"Mani vecāki un vecmāmiņa joprojām dzīvo tur, bet viņi nevar atbraukt uz Latviju. Pirms dažiem gadiem tikāmies Dubaijā un tas bija lieliski," atzīst sieviete. "Bet vecmāmiņai jau ir 84 gadi un viņa vairs ceļot nevar, un par to ir skumji."
"Tas, kas notiek [šobrīd pasaulē], ir briesmīgi," atzīst Jūlija. "Es ļoti pārdzīvoju par ukraiņiem un tiešām vēlos, lai viņiem viss beigtos taisnīgi. Savu nostāju paužu ar rīcību - piemēram, esmu nolēmusi vairs nebraukt uz Krieviju, līdz tas viss nav beidzies," norāda Jūlija.