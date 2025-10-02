Holesterīns un sirds brīdinājumi, kas lika pārskatīt ikdienu
Godīgi sakot, šopavasar man nācās pirmoreiz domāt par savu sirdi – nevis emociju sakarā, bet gan tīri fizioloģiski, kā par mana ķermeņa neaizvietojamu orgānu, kas bija sācis dot brīdinošus signālus. Un nebija jau arī par ko brīnīties: šis pavasaris bija izvērties negaidīti stresains, darbu un problēmu pilns, satricinājums sekoja satricinājumam, un visu vajadzēja risināt… Un, kā jau ar mani šādās situācijās notiek, stresu mēģināju apēst, proti, ēdu vairāk nekā parasti un, protams, ne pārāk veselīgi: smalkmaizītes, kola, nageti, gatavie salāti bija ikdienas ēdienkartē.
Tad arī sekas ilgi nebija jāgaida: jutu, ka ceļas asinsspiediens, ik pa laikam sirds sāka sisties kā negudra, dažbrīd šķita, ka tūlīt ģībšu utt. Tā nu reiz, kad, nākot mājās, knapi pietika spēka uzkāpt pa kāpnēm, mans parasti nesatricināmais vīrs pateica: “Tas nu ir par traku. Tu taču vari atrast laiku, lai aizietu pie ārsta?”
Es arī pati zināju, ka ir par traku, tomēr vienmēr atliku, jo šķita – nieks vien ir, pāries, norimsies, sakārtosies. Tomēr vīra teiktais bija pēdējais signāls, tāpēc steigšus pierakstījos pie ģimenes ārsta. Izjautājis mani par dzīves situāciju, pašreizējām sajūtām un ēšanas paradumiem, ārsts sacīja: “Iemesli var būt dažādi, paskatīsimies, ko rādīs asinsanalīzes.”
Nodevu asinis un ar zināmu satraukumu zvanīju, lai uzzinātu komentārus par rezultātiem. “Hm, jā, redzu, ka rādītāji ir visumā normas robežās, izņemot holesterīnu – jums tas ir nedaudz paaugstināts. Būtu jāparādās kardiologam, jāaprunājas, kā varētu normalizēt holesterīna līmeni, un arī nopietni jāpadomā par diētu.” Te nu es skaļi nopūtos – man nebūtu iebildumu pārdomāt ēdienkarti un ēšanas paradumus, bet patlaban tas nav iespējams: viss laiks aizpildīts ar darbu un mammas pienākumiem, pāri paliek nejaušas pusstundas un 4–5 stundas miegam, tāpēc, kad tuvojas ēdienreize, ņemu to, kas ir ledusskapī, un labi, ka tur kaut kas ir… Ticu, ka Vidusjūras diēta, ko ieteica ārsts, ir lieliska un man palīdzētu, tomēr, reāli skatoties, es šajā mācībā nebūtu visai sekmīga.
“Tad jums var palīdzēt astaksantīns – neseni pētījumi liecina, ka dabiskajam astaksantīnam piemīt spēja uzlabot sirds un asinsvadu veselību: mazināt asinsspiedienu, normalizēt asins lipīdu rādītājus. Šis antioksidants rada vajadzīgo līdzsvaru starp triglicerīdu un sliktā ZBL holesterīna līmeni un labā ABL holesterīna līmeni. Tas ir tieši tas, kas jums nepieciešams, un vienai kapsulai dienā jums taču būs laika?” viņš ar nelielu ironijas devu balsī pajautāja un ieteica aptiekās meklēt ražotāja LYL love your life® produktu – LYL ASTAXANthin.
Vispirms es meklēju informāciju par to, kas ir šis astaksantīns. Daudzi medicīnas un veselības speciālisti to uzskata par pēdējo gadu brīnumaināko atklājumu: Holivudas zvaigznes to sauc par skaistuma kapsulu, kas palīdz ādai gluži vai starot no iekšienes, bet pētnieki uzsver tā pārsteidzoši jaudīgo iedarbību, kas kavē arī citus novecošanas procesus un labvēlīgi iedarbojas uz dažādu orgānu funkcionēšanu, tai skaitā uz sirds veselību. Astaksantīns ir dabisks, sarkans karotinoīds pigments (augu krāsviela), kas atrodams dažu sugu (visbiežāk, Haematococcus pluvialis) mikroaļģēs un raugos (Xanthophyllomyces dendrorhous).
Ārste Jolanta Ozola vietnē medicine.lv raksta par to, kā cilvēki izmanto augu valsts gudrību: "Vienšūnu aļģe Haematococcus pluvialis ražo antioksidantu astaksantīnu, lai spētu pasargāt sevi no UV stariem un to radīto brīvo radikāļu negatīvās ietekmes. Tā kā cilvēka organisms astaksantīnu neražo, tā uzņemšana ir atkarīga no pārtikas, tāpēc svarīgi uzņemt to papildus kā uzturvielu, lai nodrošinātu šūnu membrānu aizsardzību no brīvajiem radikāļiem. Astaksantīnu var lietot jebkurš vecumā no 30 līdz 40 gadiem, kas vēlas uzlabot redzi, domā par veiksmīgu smadzeņu darbību, uzmanību, koncentrēšanās spējām, lai celtu imunitāti un pretotos iekaisumiem.”
Uzzināju arī to, ka astaksantīns kā jaudīgs antioksidants būtiski pazemina organismā oksidatīvo stresu, pasargājot šūnas no oksidēšanās. Pateicoties unikālajai molekulas struktūrai, šis spilgti sarkanais pigments ir īpaši spēcīgs antioksidants pat pret pašu ļaunāko brīvo radikāļu veidu – t. s. singlet oxygen. Spējas pasargāt šūnas no bojājumiem ir unikālas: astaksantīns ir 65 reizes spēcīgāks par C vitamīnu, 14 reižu spēcīgāks par E vitamīnu, 54 reizes spēcīgāks par beta-karotīnu, 20–50 reižu spēcīgāks par sintētisko astaksantīnu.
Lasīju arī par pētījumiem, kas apliecina astaksantīna pozitīvo iedarbību. Piemēram, ASV 2023. gadā sešus mēnešus tika novēroti indivīdi ar prediabētu un dislipidēmiju, lai noteiktu astaksantīna terapijas ietekmi. Saskaņā ar iegūtajiem datiem pusgada laikā zema blīvuma lipoproteīnu un kopējā holesterīna līmenis, kā arī sirds un asinsvadu slimību riska marķieru līmenis bija samazinājies, apliecinot, ka astaksantīns ir drošs uztura bagātinātājs ar jaudīgu iedarbību.
Redzēju arī video Dr. Janas Janovskas Instagram kontā – tajā viņa iesaka izmantot astaksantīnu arī ādas veselībai, lai vasarā atjaunotu ādu pēc sauļošanās un pasargātu no kaitīgajiem UV stariem.
Iegūtā informācija bija tik pārliecinoša, ka sāku meklēt ģimenes ārsta minēto ražotāju LYL Love your life® – viņu mājaslapā tika skaidrots, ka LYL ASTAXANthin ir 100 % tīrs un dabisks produkts, kas iegūts Zviedrijā no aļģēm pilnīgos bezskābekļa apstākļos un maigā temperatūrā, garantējot maksimālo dabā paredzēto efektivitāti un koncentrāciju. LYL ASTAXANthin ir ietverts kapsulā, kas veidota no augu valsts produktiem, un tāpēc piemērots arī vegāniem. Uzzināju arī par lietošanu – pieaugušajam pietiek ar vienu kapsulu dienā, lai jau pēc dažiem mēnešiem justu rezultātu!
Kad aptiekā aplūkoju eleganto LYL ASTAXANthin kārbiņu, domādama, varbūt pirkt uzreiz divas, blakus esošā pircēja pieliecās tuvāk un pačukstēja: “Labs produkts, pati jau kādu laiku lietoju. Bet šobrīd to izdevīgāk pirkt Internetaptiekā – ļoti laba cena!”
Ko gan neizdarīsi savas vienīgās sirds dēļ? Un varbūt jāpadomā arī par diētu.
"Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA Ozermedia"
Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu".