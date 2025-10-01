Aromterapeite Silva Bērziņa: par harmoniju, aromtestu un ceļu uz līdzsvaru
Silva Bērziņa ir Dr. Hauschka zīmola vadītāja, kosmētiķe un aromterapeite. Jau vairāk nekā vienpadsmit gadus viņa veltījusi sevi dabīgajai kosmētikai, bet pēdējos gados – arī aromterapijai, palīdzot cilvēkiem atgriezties tuvāk dabai ar smaržām, sajūtām un rūpēm par sevi. Sarunu ar viņu lasi žurnāla "Ko Ārsti Tev Nestāsta" jaunākajā numurā.
Kā sākās tavs profesionālais ceļš skaistumkopšanā?
Jau pusaudžu gados man ļoti interesēja skaistumkopšana. Manas draudzenes mamma ir friziere, un mēs daudz laika pavadījām pie viņas frizētavā Cēsīs. Tā atradās otrajā stāvā, kur strādāja apmēram desmit frizieres. Man tik ļoti patika atmosfēra, kas tur valdīja! Sāku apmeklēt manikīri, koriģēt uzacis un, pabeidzot vidusskolu, iestājos Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā, kur apguvu kosmētiķes profesiju.
Uzsākot kosmētiķes praksi, sapratu, ka šī joma man ļoti patīk, taču gribējās to darīt citā formātā. Sāku strādāt par asistenti kosmētikas uzņēmumā, kas izplatīja aptiekas kosmētikas zīmolus – Vichy, Lierac, RoC, Phyto, Bioscreen u. c. Drīz kļuvu par Vichy zīmola vadītājas asistenti, bet tad pati vadīju šo zīmolu. Vēlāk strādāju arī L’Oreal Professional kā biznesa attīstītāja, sadarbojoties ar labākajiem skaistumkopšanas saloniem Rīgā.
Nu jau vairāk nekā vienpadsmit gadus esmu Dr. Hauschka zīmola vadītāja Latvijā. Šo gadu laikā ir būtiski mainījies mans skatījums uz skaistuma industriju. Esmu rūpīgi pētījusi gan dabīgās, gan sintētiskās kosmētikas sastāvus un pati lietoju tikai dabīgu kosmētiku. Arī sadzīves ķīmiju izvēlos kvalitatīvu, bet uzturā – ekoloģisku pārtiku. Man tas šķiet būtiski. Viss, ko klājam uz ādas, ar ko tīrām mājās, kādu pārtiku uzņemam, tieši ietekmē mūsu pašsajūtu un ilgtermiņā arī veselību.
Kā sintētiskā kosmētika atšķiras no dabīgās? Kādas ir būtiskākās atšķirības?
Pirmkārt, izejvielu izcelsme. Dabīgā kosmētika sastāv no augu, minerālu un arī dzīvnieku izcelsmes izejvielām (piemēram, bišu vasks, lanolīns). Tā tiek sertificēta ar NATRUE, COSMOS vai citiem starptautiskiem sertifikātiem. Dabīgā kosmētika nedrīkst saturēt sintētiskus konservantus, smaržvielas, silikonus, PEG vai minerāleļļas. Savukārt sintētiskā kosmētika satur rūpnieciski sintezētas vielas – silikonus, parabēnus, polimērus, mākslīgos aromatizatorus un krāsvielas.
Otrkārt, iedarbība uz ādu. Dabīgā kosmētika veicina ādas pašatjaunošanās procesus, bieži satur augu ekstraktus, eļļas un vaskus, kas kopj ādu ilgtermiņā. Sintētiskā kosmētika bieži vien iedarbojas virspusēji, piemēram, silikoni izlīdzina ādu un rada gluduma sajūtu, minerāleļļas veido aizsargkārtu, bet ne vienmēr nodrošina dziļu kopšanu. Rezultāts var būt ātrāks un vizuāli efektīgāks, taču ne vienmēr ar ilgtermiņa ieguvumu.
Treškārt, ir atšķirības noturībā un tekstūrā. Dabīgā kosmētika mēdz būt mazāk noturīga, taču tā ilgtermiņā kopj un aizsargā ādu. Piemēram, dabīgā skropstu tuša nebūs ūdensnoturīga, tonālais krēms izlīdzinās ādas toni, bet neveidos biezu grima kārtu. Sintētiskā kosmētika piedāvā īpaši noturīgas formulas, piemēram, lūpu krāsas, kas saglabājas līdz 24 stundām, pateicoties mākslīgajiem polimēriem.
Ceturtkārt, jāpiemin konservanti. Dabīgā kosmētika izmanto dabiskus konservantus – alkoholu, ēteriskās eļļas vai skābes –, tāpēc tās derīguma termiņš mēdz būt īsāks. Savukārt sintētiskā kosmētika izmanto parabēnus vai fenoksietanolu, kas pagarina produktu lietošanas laiku, taču izraisa diskusijas par drošumu.
Piektkārt, ietekme uz vidi un veselību. Dabīgā kosmētika parasti balstās uz ilgtspējīgi audzētām izejvielām, bioloģisko lauksaimniecību un pārstrādājamu iepakojumu. Sintētiskā kosmētika bieži satur naftas produktus, silikonus vai mikroplastmasu, kas vidē sadalās lēni. Cilvēka organismam dabīgā kosmētika ilgtermiņā ir saudzīgāka, tomēr alerģijas pret atsevišķām ēteriskajām eļļām ir iespējamas. Savukārt sintētiskā kosmētika var radīt ādas jutību vai poru aizsprostojumu.
Kā noteikt, vai kosmētikas produkts ir patiešām dabīgs?
Vienkāršākais veids – lūgt uzrādīt dabīgās kosmētikas sertifikātu. Tas apliecina sastāvdaļu izcelsmi un atbilstību noteiktiem standartiem. Tomēr sertifikāts pats par sevi nenosaka produkta efektivitāti vai iedarbību.
Svarīgi pievērst uzmanību sastāvdaļu sarakstam. Dabīgas izcelsmes vielas tiek rakstītas latīņu valodā, piemēram, Simmondsia Chinensis (hohoba) sēklu eļļa vai Rosa Damascena ziedu vasks. Jo sastāvdaļām ir vairāk latīnisku nosaukumu, jo dabīgāks ir produkts. Sastāvdaļas uzskaitītas dilstošā secībā, sākot ar viskoncentrētāko. Dažkārt nosaukumi var izklausīties sintētiski, bet patiesībā ir dabiskas izcelsmes. Arī krāsvielas (apzīmētas ar CI + cipariem) var būt gan dabīgas, gan sintētiskas. Ja rodas šaubas, mūsdienās vienmēr iespējams internetā pārbaudīt katras sastāvdaļas izcelsmi.
Lai noteiktu kosmētikas sastāva kvalitāti, analizētu kosmētikas sastāvu, iesaku izmantot arī kādu no lietotnēm, piemēram, INCI Beauty.
Zinu, ka tavā ikdienā lielu lomu ieņem ēteriskās eļļas. Kas pamudināja pievērsties arī aromterapijai?
Ēteriskās eļļas manā ikdienā patiešām ieņem nozīmīgu vietu. Viss sākās jau kosmētikas skolā, kur pirmo reizi apguvu aromterapijas pamatus. Vēlāk interesi padziļināju, strādājot ar Dr. Hauschka zīmolu, jo gandrīz visu produktu sastāvā ir ēteriskās eļļas. Esmu beigusi vairākus aromterapijas kursus gan Latvijā, gan ārvalstīs, un šobrīd tās kļuvušas par neatņemamu manas ikdienas daļu. Arī ikdienā tās lietoju. Piemēram, savvaļas apelsīna ēterisko eļļu sajaucu ar hohobas bāzes eļļu, iepildu aromrullītī un klāju uz pulsa vietām kā uzmundrinošu līdzekli enerģijai un dzīvespriekam. Citrona eļļu kopā ar jūras sāli izmantoju grīdu mazgāšanai – tā ne tikai attīra, bet arī piepilda telpu ar svaigumu. Esmu apguvusi arī aromdiagnostiku, kas palīdz noteikt cilvēka fizisko un emocionālo stāvokli.
Kas īsti ir aromtests, un kā tas notiek?
Aromtesta laikā cilvēka izvēles bieži vien ir neapzinātas, bet vienmēr balstītas uz viņa iepriekšējo smaržu pieredzi. Testā tiek izmantotas 92 ēteriskās eļļas. Cilvēks paņem katru pudelīti, ieelpo tajā esošo aromātu un sadala to trīs grupās – ļoti patīkamās, ļoti nepatīkamās un neitrālās. No patīkamajām eļļām viņš izvēlas piecas vispievilcīgākās, sarindojot tās secībā. Tieši šīs eļļas atklāj psihoemocionālā diskomforta cēloņus.
Vairāk lasi žurnāla "Ko Ārsti Tev Nestāsta" jaunākajā numurā. Pērc to labākajās preses tirdzniecības vietās visā Latvijā, lasi arī digitāli un abonē Zurnali.lv