Pētījums: šī visur sastopamā viela iznīcina kaulus
Plastmasas atkritumi nogalina ne tikai okeānus. Mikoplastmasa ir atrasta cilvēka asinīs, smadzeņu audos un pat kaulos, kur šādas daļiņas var vājināt kaulu struktūru, paātrināt šūnu novecošanos un palielināt lūzumu risku.
Nesenie pētījumi liecina, ka mikoplastmasa var pastiprināt vielmaiņas traucējumus kaulos, piemēram, osteoporozi. Šis risks īpaši satrauc zinātniekus, jo nākamajās desmitgadēs prognozē strauju kaulu lūzumu skaita pieaugumu.
Katru gadu tiek saražoti un izmantoti vairāk nekā 400 miljoni tonnu plastmasas, kas piesārņo pludmales, upes un pat visdziļākos okeāna rajonus - piesārņojums konstatēts līdz pat 11 000 metru dziļumā, ziņo "Science Daily".
Papildus acīmredzamai ietekmei uz vidi plastmasa veicina arī klimata pārmaiņas: plastmasas ražošana ik gadu izraisa 1,8 miljardu tonnu siltumnīcefekta gāzu emisiju.
Zinātniskie dati arī norāda, ka ikdienas plastmasas lietošana ietekmē cilvēka veselību. Liels daudzums plastmasas daļiņu izdalās no aizkariem, mēbelēm, apģērba un citiem izstrādājumiem.
Šīs daļiņas saglabājas gaisā kā suspensija, izšķīst dzeramajā ūdenī, nosēžas uz pārtikas produktiem un var nonākt organismā, tos ieelpojot, norijot vai caur ādu.
Tieši tāpēc zinātnieki ir atklājuši mikoplastmasu cilvēka asinīs, smadzenēs, placentā, mātes pienā un pat kaulos. Nesen žurnālā "Osteoporosis International" tika publicēts pārskats, kurā analizēti 62 zinātniski pētījumi. Pētījums rāda, ka mikoplastmasa iedarbojas visaptveroši negatīvi uz kaulu veselību. Viens no spilgtākajiem piemēriem - mikoplastmasas spēja traucēt kaulu smadzeņu cilmes šūnu darbību.
Eksperimenti ar kaulu šūnām liecina, ka mikoplastmasa samazina šūnu dzīvotspēju, paātrina to novecošanos un veicina iekaisuma attīstību. Pētījumos ar dzīvniekiem noskaidrots, ka tas noved pie kaulu novājināšanās, deformācijām un potenciāli - patoloģiskiem lūzumiem.
Mikroplastmasas ietekme uz kaulaudu mehāniskajām īpašībām vēl nav pilnībā izpētīta, taču esošie dati liecina: plastmasas klātbūtne, piemēram, asinsritē var kaitēt kaulu veselībai. Īpašas bažas rada tas, ka daudzi pētījumi norāda uz mikoplastmasas iekļūšanu dziļajos kaula slāņos, tostarp kaulu smadzenēs, un tās iespējamo ietekmi uz vielmaiņu.
Ar dzīvnieku eksperimentu palīdzību zinātnieki pēta mikoplastmasas ietekmi uz gūžas kaulu stiprību žurkām. Saskaņā ar Starptautiskā osteoporozes fonda datiem osteoporozes izraisīto lūzumu izplatība pasaulē pieaug iedzīvotāju novecošanās dēļ. Prognozēts, ka līdz 2050. gadam osteoporozes izraisīto lūzumu skaits palielināsies par 32 procentiem.