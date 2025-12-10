ASV Venecuēlas piekrastē aizturējušas naftas tankkuģi
ASV prezidents Donalds Tramps norādījis, ka Venecuēlas piekrastē "notiek arī citas lietas".
ASV Venecuēlas piekrastē aizturējušas naftas tankkuģi

ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ASV pie Venecuēlas krastiem aizturējusi vienu no lielākajiem naftas tankkuģiem, kāds jebkad aizturēts.

"Mēs tikko esam aizturējuši tankkuģi Venecuēlas piekrastē, lielu tankkuģi, ļoti lielu, patiesībā lielāko, kāds jebkad aizturēts," Tramps sacīja žurnālistiem Baltajā namā. Tramps sacīja, ka "notiek arī citas lietas", taču papildu informāciju nepiedāvāja, norādot, ka par to vairāk runās vēlāk.

Tankkuģi aizturēja ASV Krasta apsardze, un to atbalstīja karaflote, norādīja anonīma ASV amatpersona.Venecuēlai ir pasaulē lielākās apstiprinātās naftas rezerves, un tā iegūst aptuveni vienu miljonu barelu dienā. ASV sankciju dēļ Venecuēlai bloķēta piekļuve pasaules naftas tirgiem, un valsts naftas uzņēmums lielāko daļu savas produkcijas pārdod ar ievērojamu atlaidi pārstrādes uzņēmumiem Ķīnā.

Šajos darījumos parasti iesaistīts sarežģīts starpnieku tīkls, jo sankcijas atbaidījušas stabilākus tirgotājus. Daudzi no tiem ir fiktīvi uzņēmumi, bet pircēji izmanto "spoku tankkuģus", kas slēpj savu atrašanās vietu un nodod kravas okeāna vidū.

