112
Vakar 23:31
Cesvainē liesmojoša mašīna traucas tieši pretī citiem autovadītājiem. VIDEO
Neparasta un bīstama situācija otrdien, 9. decembrī, piedzīvota Cesvainē - pie pilsētas robežas kāda liesmojoša automašīna traukusies lejup pa kalnu, tieši virsū citiem satiksmes dalībniekiem.
"Vakar vakarā, iebraucot Cesvainē, aculiecinieki piedzīvoja neparastu un bīstamu situāciju. Uz braucamās daļas aizdegusies automašīna turpināja kustēties un, degoša ripodama lejup no kalna, radīja nopietnus draudus pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem," norāda ceļu satiksmes negadījuma apskatnieks "Sadursme".
"100% leģendārais 1.9 dizelis. Viņš deg bet brauc!" pauž Aleksejs. ""Golf 4" tā šķiet? Nu lūk,dzīvs piemērs,kas varēja notikt arī ar manu auto.Tāpēc silti iesaku pa laikam uzmest aci tai melnajai kastītei,kas uz aķa, jo no vibrācijas mēdz palikt vaļīgi kontakti un iemesties zaļais," norāda Santa.