Par interneta sensāciju kļūst kādas līgavas histēriskais video kāzu dienā. Visa pamatā - kāds "pikants" foto
Par interneta sensāciju kļuvis 29 gadus vecas Abigeilas Raterfordas histēriskais video viņas kāzu dienā. Stāsta centrā bija kāds pikants sievietes foto, ko viņa reiz bija uzdāvinājusi savam topošajam vīram.
Kā vietnē "TikTok" norāda sieviete, nepatīkamie notikumi risinājās 22. novembrī Soltleiksitijā, Jūtas štatā, dienā, kad viņa apprecēja savu mūža mīlestību Nikolasu. Video, kas skatīts vairāk nekā 700 tūkstošu reižu, sieviete norāda, ka stundu pēc laulību ceremonijas viņa uzzināja, ka baznīcā uzdarbojies garnadzis - viņas vīram bija nozagts maks un citas personīgās mantas. Situāciju dramatiskāku padarīja tas, ka vīrieša makā atradās kāda ļoti pikanta Abigeilas fotogrāfija.
“Tagad Nikolasam jānomaina kartes. Mums nav piekļuves naudai. Un es pat [savā kāzu dienā] neatrodos vīram līdzās, jo viņam jāiet uz banku bloķēt kartes,” emocionālajā video skaidroja Raterforda. “Un vēl viena lieta... nekad nedāviniet savam vīram pikantas bildes, jo viņš tās var ielikt savā makā."
Kāds komentētājs norāda: “Man ļoti žēl, ka tev tas bija jāpiedzīvo. Tu izskaties lieliski.” "Tai vajadzēja būt skaistākajai dienai tavā mūžā. Jūtu līdzi, ka tev kas tāds jāpiedzīvo," norāda vēl kāds. Bet kāda cita sieviete norāda, ka šīs vēl esot pupu mizas, jo viņas māsas kāzu dienā nomira viņu abu tētis.
@abigailrutherford81 I am so blessed and so fortunate. I pray that this all works out. What’s your wedding horror story? #bride #wedding #horrible #crime ♬ original sound - Abigail Dooley
Dzīvesstila žurnālam "People" Raterforda atklāja, ka neviens no nozagtajiem priekšmetiem nav atrasts, un zaglis joprojām nav identificēts. Tomēr viņa tāpat uzsvēra, ka neļāva nepatīkamajam incidentam izbojāt savu īpašo dienu.
“Pēc tam, kad Niks atgriezās no bankas un pirms mēs devāmies pie viesiem, mums bija brīvs brīdis, ko pavadījām kopā ar savu meitu, kas piedzima šī gada sākumā,” stāsta Raterforda. “Šis brīdis mums palīdzēja nomierināties un pārdomāt, kas patiešām ir svarīgs - tas, ka mēs pasacījām viens otram jā-vārdu un tas, ka mums apkārt atradās mūsu tuvākie cilvēki."
Abigeila aicina citas līgavas būt saprotošām pret sevi, ja kaut kas viņu kāzu dienā noiet greizi: “Mans padoms citām līgavām – tev ir atļauts izjust savā kāzu dienā spēcīgas emocijas. Tev ir tiesības būt satrauktai, ja kaut kas noiet greizi. Bieži vien kāzās cilvēki izjūt daudz stresa un šis pasākums ir aī saistās ar lielu naudas izdošanu. Noteikti lūdz grimmētājai, lai uzliek tev noturīgu kosmētiku. Un neļauj vienai lietai – lai cik liela vai maza tā būtu – kontrolēt visu tavu dienu.”