Ātrās palīdzības izsaukšana būs bez maksas vai tomēr jāmaksā?
Kad pilnīgi noteikti jādodas uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, un vai tiešām neatliekamā palīdzība tur vienmēr būs par brīvu?
Skaidro Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga.
Kad medicīniskā palīdzība ir nepieciešama nekavējoties?
Katrs gadījums ir individuāls, un ne vienmēr iespējams noteikt, vai konkrētā situācijā nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība, tomēr ir vairākas pazīmes un situācijas, kad došanās uz uzņemšanas nodaļu ir pamatota. Tas jādara, ja simptomi ir pēkšņi, spēcīgi vai veselības stāvoklis strauji pasliktinās, ja ir aizdomas par kaulu lūzumiem, ja ir asiņošana, kuru nevar apturēt mājas apstākļos. Mediķu palīdzība nepieciešama arī tad, ja ir dziļi un plaši apdegumu, kā arī, ja iekodis dzīvnieks, brūce asiņo un ir aizdomas par trakumsērgu. Pie mediķiem jāvēršas, ja ir stipras sāpes, elpas trūkums, krampji, apziņas traucējumi un citas pazīmes, kas var liecināt par nopietnu veselības apdraudējumu.
Pirms došanās uz uzņemšanas nodaļu ieteicams ar to sazināties, lai pārrunātu konkrēto gadījumu un palīdzības saņemšanas iespējas, jo katra ārstniecības iestāde var specializēties atšķirīgā jomā. Piemēram, ja nepieciešama plaukstas mikroķirurģija vai palīdzība grūtniecei, tad jāvēršas tur, kur pieejami konkrētās jomas speciālisti.
Vai man būs jāmaksā?
Neatkarīgi no tā, vai pacients slimnīcas uzņemšanas nodaļā ierodas pats vai tiek atvests ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto, ja viņš tiek stacionēts, tad par pirmajā dienā sniegto pirmo palīdzību uzņemšanas nodaļā nav jāmaksā. Šos izdevumus ārstniecības iestādei no valsts budžeta līdzekļiem sedz Nacionālais veselības dienests. Taču ir jāmaksā par uzturēšanos slimnīcā par katru diennakti, sākot no otrās dienas, un par ķirurģisko palīdzību, ja tāda tiek sniegta.
Ja pacients netiek stacionēts vai arī atsakās no stacionēšanas, kaut arī ārstniecības personas vēlētos viņu paturēt slimnīcā, un pēc pirmās palīdzības sniegšanas dodas mājās, tad jāmaksā līdzmaksājums par saņemtajiem pakalpojumiem, piemēram, par ārsta konsultāciju un izmeklējumiem. Tas var būt 4–35 eiro par vienu pakalpojumu. No līdzmaksājuma ir atbrīvoti ir bērni līdz 18 gadu vecumam; grūtnieces, saņemot pakalpojumus, kas ir saistīti ar grūtniecību; cilvēki ar 1. un 2. grupas invaliditāti; trūcīgas personas, uzrādot atbilstošu izziņu; politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.
Ja pacients tiek stacionēts un tomēr jau pirmajā diennaktī izlemj doties mājās, tad saņemtā medicīniskā palīdzība ir maksas pakalpojums. Par visiem uzņemšanas nodaļā un stacionārā saņemtajiem pakalpojumiem jāmaksā pēc valsts noteiktajam tarifam.
Atnācu tikai pārbaudīties
Pirms pakalpojumu sniegšanas slimnīcas uzņemšanas nodaļā izvērtē katra pacienta sūdzības un individuālo gadījumu. Ja nav apdraudējuma veselībai vai dzīvībai, ja ir nepieciešama ārsta plānveida konsultācija, izmeklējumi un tamlīdzīgi, pacientam ieteicams vērsties pie ģimenes ārsta un saņemt nosūtījumus pie speciālista.
Slimnīca var piedāvāt maksas pakalpojumus, par kuriem pacientam ir jāmaksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.