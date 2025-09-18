Latvijas kaimiņvalstī notiek masveida atlaišanas. Kā ir pie mums?
Augustā Igaunijā pieauga kolektīvo atlaišanu skaits. Reģistrētā bezdarba līmenis sasniedza 6,3%. Latvijā šis rādītājs ir zemāks.
Pagājušajā mēnesī darba devēji Igaunijā iesniedza deviņus iepriekšējus paziņojumus par plānotajām darbinieku atlaišanām, kas nozīmē 218 darba vietu likvidēšanu, ziņo portāls "Err.ee", atsaucoties uz Igaunijas Bezdarba kases preses dienestu.
"Tas ir vairāk nekā citos šī gada vasaras mēnešos, lai gan salīdzināms ar iepriekšējo gadu rādītājiem. Piemēram, 2024. gada augustā tika iesniegti astoņi paziņojumi, taču tad mērogs bija lielāks - darbu zaudēja 361 cilvēks," piebilda preses dienestā.
Augustā reģistrēto bezdarbnieku skaits Igaunijā samazinājās par vairāk nekā tūkstoti. Ja jūlija beigās Bezdarba kasē bija reģistrēti aptuveni 45 500 klienti, tad augusta beigās - ap 44 400. Reģistrētā bezdarba līmenis sasniedza 6,3%.
Savukārt Latvijā nodarbinātības situācija ir labāka. 2025. gada augustā reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā bija 4,9% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju.
Saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem, augusta beigās NVA bija reģistrēti 43 011 bezdarbnieki, kas ir par 883 cilvēkiem mazāk nekā mēnesi iepriekš (jūlija beigās - 43 894).
Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis augustā saglabājās Rīgas reģionā - 3,8% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.
Savukārt visaugstākais bezdarba līmenis bija Latgalē - 10%, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā jūlijā.
Kurzemē reģistrētā bezdarba līmenis augustā sasniedza 5,1% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, kas ir par 0,2 procentpunktiem mazāk nekā iepriekšējā mēnesī.
Zemgalē tas bija 4,6%, kas ir par 0,1 procentpunktu mazāk, bet Vidzemē – 4,4%, arī par 0,1 procentpunktu mazāk.