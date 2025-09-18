Laulības ostā atkal iestūrējis uzņēmējs Ikars Keišs. Ceturtās kāzas, trešā sieva! Kā tas iespējams?
Laulības saitēm vienojušies tējas zīmola "Apsara" radītājs un tējnīcu saimnieks Ikars Keišs un viņa mīļotā sieviete Sarmīte Vulfa. Uzņēmējam šī ir jau ceturtā precību pieredze. Tiesa, sievas gan iepriekš viņam bijušas tikai divas. Kā?
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", ar jaunapņemto sievu Sarmīti Vulfu 63 gadus veco Ikaru Keišu kopā saveda vaļasprieks – Argentīnas tango dejošana. Tieši deju nodarbībās aptuveni pirms gada viņi satikās un satuvinājās, un nu mīlestība pret kaislīgo deju un vienam pret otru ir rezultējusies ar kāzām. Argentīnas tango pirmsākumi meklējami Buenosairesā un Montevideo 19. gadsimta beigās, tā ir improvizācijas deja, ko pāris dejo apskāvienā, un tā sastāv no trim elementiem: sākuma pozīcijas, soļa un pagrieziena. Dejas raksturojumā teikts, ka tā aptver visplašāko emociju spektru: tajā ir vientulība, skumjas, ilgas, mīlestība, greizsirdība, iekāre, kaisle un uzticēšanās – nu gluži kā dzīvē.
Sarmīte Ikaram ir trešā sieva. Ar pirmo sievu Ievu Keišu uzņēmēja laulība izira jau pirms daudziem gadiem. Savukārt ar iepriekšējo sievu Baibu Pāvuliņu pēc aptuveni 17 gadus ilgas kopābūšanas, kurā ietilpa vairākkārtēji pārrāvumi un pat divas precēšanās reizes, Keišs izšķīrās 2022. gadā. “Mūsu attiecības ar Baibu bija savā ziņā kā seriāls. Pat neatceros, cik reižu šo daudzo gadu laikā bijām pašķīrušies. Katrā ziņā precējāmies divreiz. Jā, jā, mums bija oficiāla šķiršanās, tad pēc laika apprecējāmies otrreiz, un nu arī šai otrajai laulībai ir pielikts punkts. Sanāk, ka divreiz esam oficiāli precējušies un šķīrušies,” neilgi pēc šķiršanās žurnālam "Kas Jauns" atklāja Ikars, smejot, ka ar tēju viņam sanāk ilgstošākas attiecības nekā ar sievietēm, jo Apsara ražotne viņa vadībā ir jau ilgāk nekā 30 gadu.