Eksperti brīdina: tūkstošiem daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus Rīgā gaida augstas apkures izmaksas
Rīgas Enerģētikas aģentūra, analizējot daudzdzīvokļu ēku siltumenerģijas patēriņa datus, konstatējusi, ka Rīgā ir 2725 ēkas ar zemāko energoefektivitātes klasi F apkures jomā.
Vidējais siltumenerģijas patēriņš šajās ēkās pārsniedz 125 kWh/m² gadā, un īpaši satraucoši ir tas, ka gandrīz puse - 1246 ēkas - patērē vairāk nekā 145 kWh/m² gadā. Tas norāda uz būtiskiem enerģijas zudumiem un nepieciešamību pēc renovācijas. Analīzē tika iekļautas daudzdzīvokļu ēkas, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai, un tā balstījās uz vidējo siltumenerģijas patēriņu pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā, izmantojot uzņēmuma "Rīgas siltums" datus.
Energoefektivitāte ir energoresursu racionālas izmantošanas pakāpe, un daudzdzīvokļu ēku gadījumā tā atspoguļo, cik efektīvi ēka izmanto enerģiju, lai nodrošinātu komfortablus dzīves apstākļus - siltumu ziemā un vēsumu vasarā - ar iespējami mazāku enerģijas patēriņu.
Ēku energoefektivitātes līmeni raksturo energoefektivitātes klases: no A+ klases, kas liecina par ļoti zemu enerģijas patēriņu apkurei, līdz F klasei, kas norāda uz lieliem enerģijas zudumiem.
Jo augstāka ir ēkas energoefektivitātes klase, jo zemāki komunālie maksājumi un labāki dzīves apstākļi iedzīvotājiem. Savukārt zemākā klase F norāda uz būtiskiem siltuma zudumiem un attiecīgi - augstākām apkures izmaksām.
Ņemot vērā, ka ēku renovācija visbiežāk sākas ar detalizētas tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, kas ļauj plānot pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai, Rīgas Enerģētikas aģentūra ir uzsākusi sadarbību ar iedzīvotājiem un ēku apsaimniekotājiem, lai informētu viņus par ēku energoefektivitāti.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta ēkām ar zemo F klases novērtējumu, kā arī tiek sniegta informācija par pieejamo atbalstu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.