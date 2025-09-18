Latvijas izlase Eiropas čempionāta mačā uzveic Portugāli
Latvijas basketbola izlase pirmdien Rīgā notiekošajā Eiropas čempionāta grupu turnīra mačā ar 78:62 (23:21, 27:7, 15:15, 13:19) pārspēja Portugāli un ...
Sen neredzēts! Valdis Zatlers iziet sabiedrībā ar jaunāko dēlu Kārli
Latvijas basketbola izlases spēli ar Portugāli klātienē Eiropas čempionāta finālturnīrā vēroja arī eksprezidents Valdis Zatlers. Un viņa pavadonis šajā mačā bija jaunākais dēls Kārlis Zatlers, kam ir jau 32 gadi.
“Vērojot basketbolu klātienē, redzēsi sportistu emocijas, komunikāciju, ko neredzēsi TV, arī skatītāju aura ir izjūtama tikai klātienē. Tāpēc ir vērts šad tad aiziet uz šādām spēlēm!” emocijās dalās Valdis Zatlers, žurnālam "Kas Jauns" sakot - gan viņš pats, gan arī jaunākais dēls Kārlis spēlējuši basketbolu.
Vaicāts, ko tad tagad dara jaunākais dēls, kura gaitas pirms daudziem gadiem bieži tika atspoguļotas presē, bet pēcāk puisis, šķiet, teju apzināti vairījās no mediju uzmanības, eksprezidents saka: “Viņš jau ir patstāvīgs, pieaudzis cilvēks, es viņa dzīvē nejaucos, viņš pats ar visu lieliski tiek galā – esmu ar savu dēlu apmierināts.”
“Bērnu atbalsts ir vienmēr vajadzīgs, it sevišķi jaunākā dēla, jo kādam jau ir jāpieskata vecāki. Protams, ar mani vēl nav tik traki, ka kādam visu laiku būtu mani jāpieskata, bet kādreiz jau tas brīdis pienāks. Un ir ļoti labi, ka jaunākais dēls Kārlis ir man blakus katru reizi, kad man tas ir vajadzīgs. Satiekamies bieži. Es esmu Austrumu filozofijas piekritējs – jaunākais dēls nedrīkst “izlidot” no ģimenes ligzdas, viņam jāpaliek kopā ar vecākiem. Protams, visgrūtākais jau esot sadzīvot ar radiem, bet mums šajā ziņā viss ir lieliski. Mums ar dēlu ir labs kontakts, esmu apmierināts. Nav nekā labāka par tēva un dēla attiecībām!”
Valdis Zalters ir divu dēlu un divu meitu tēvs. Kārlis pirms vairāk nekā desmit gadiem uzsāka studijas Rīgas Juridiskajā augstskolā un paralēli mācībām naudu pelnīja, strādājot par bārmeni kādā Vecrīgas klubā.
Dīdžejs Kārlis Zatlers darbā un atpūtā
Pēc tam Kārlis vairākus gadus uzturējies ārvalstīs, kur darbojies dažādos projektos un bijis savu ideju meklējumos, bet nu jau kādu laiku atgriezies Latvijā. Savukārt eksprezidenta vecākais dēls Gustavs Zatlers jau daudzus gadus ir AS "Cēsu alus" pārdošanas un mārketinga direktors.