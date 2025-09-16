Veselības ABC: padomi imunitātes stiprināšanai rudenī bērniem un pieaugušajiem
Vasaras noslēgums pamazām liek atvadīties no saules un siltuma. Nereti šis laiks atnes pirmos vīrusus un saslimšanas. Īpaši tas jūtams skolēnu vidū, atsākot skolas gaitas, kad ikdienā nākas saskarties ar jauniem izaicinājumiem. Kā parūpēties, lai imunitāte būtu stipra gan bērniem, gan vecākiem? Padomos dalās BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.
Vitamīni un minerālvielas – spēcīgas imunitātes pamats
Domājot par bērnu veselību un labsajūtu, būtiski ir nodrošināt organismu ar pietiekamu daudzumu vitamīnu un minerālvielu. Īpaši svarīgas ir Omega-3 taukskābes, D, C, A, E un B grupas vitamīni, kā arī minerālvielas – magnijs, dzelzs, selēns un cinks. “Magnijs un B grupas vitamīni veicina normālu nervu sistēmas darbību, palīdz mazināt nogurumu un nespēku, kā arī nodrošina normālu enerģijas ieguves vielmaiņu,” skaidro BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece, uzsverot to nozīmi situācijās, kad bērnam nākas saskarties ar īpaši intensīvu mācību slodzi.
Ne mazāk svarīgs ir D vitamīns, kura papildu uzņemšana tumšajos ziemas mēnešos ir būtiska gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tas atbalsta kaulu augšanu, kalcija un fosfora vielmaiņas regulāciju, zobu, muskuļu, imūnsistēmas, nervu un hormonālās sistēmas darbību. Kopā ar Omega-3 taukskābēm un A, C un E vitamīniem tas veido spēcīgu pamatu imunitātei.
Kā izvēlēties uztura bagātinātājus bērniem
Izvēloties uztura bagātinātājus, jāņem vērā bērna vecums, piemērotākā forma un sastāvs. Mazākajiem piemēroti ir sīrupi, košļājamās tabletes vai želejpastilas ar augļu vai citu bērniem patīkamu garšu. Svarīgi ievērot norādīto devu un pārliecināties, ka vienlaikus netiek lietoti vairāki vienādus vitamīnus vai minerālvielas saturoši līdzekļi. Ja ar uzturu netiek uzņemti visi nepieciešamie vitamīni un minerālvielas, multivitamīnus vai citus uztura bagātinātājus ieteicams lietot kursa veidā pēc konsultācijas ar ārstu vai farmaceitu.
D vitamīnu bērniem ieteicams izvēlēties pilienu, spreju vai košļājamu želejpastilu veidā un lietot kopā ar maltīti, jo taukvielas uzturā veicina tā uzsūkšanos. Savukārt Omega-3 taukskābes ieteicams uzņemt regulāri visa gada garumā – vispirms ar uzturu, ēdot zivis vismaz divas reizes nedēļā. Ja tas nav iespējams, papildus var lietot uztura bagātinātājus – šķidro zivju eļļu vai košļājamas kapsulas un želejpastilas ar augļu, zemeņu, kolas vai citām bērniem piemērotām garšām.
Farmaceite atgādina, ka par papildu vitamīnu, minerālvielu un citu uztura bagātinātāju lietošanu jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu, jo katram to lietošanas nepieciešamība jāizvērtē individuāli, ņemot vērā dažādus faktorus, tostarp ikdienā lietotos medikamentus, hroniskas saslimšanas, kā arī diētas un alerģijas.
Dzīvesveida un higiēnas paradumi profilaksei
Profilaksē nozīme ir ne tikai pilnvērtīgam uzturam un pietiekama ūdens daudzuma uzņemšanai (1,5 – 2 litri dienā), bet arī citiem dzīvesveida faktoriem. Tostarp ir svarīgi ievērot digitālo higiēnu, samazinot bērnu pavadīto laiku pie viedierīcem un aizstājot to ar citām aktivitātēm. Arī kvalitatīvs un pietiekami ilgs miegs ir profilaktisks līdzeklis labas veselības uzturēšanai, uzsver BENU Aptiekas klīniskā farmaceite I. Priedniece.
Vienlaikus būtiski ievērot arī fiziskās higiēnas pamatprincipus, jo, piemēram, pietiekami biežai roku mazgāšanai ir liela nozīme augšējo elpceļu infekciju profilaksē. “Ar rokām, pieskaroties mutei, degunam un acīm, bērni var pārnest dažādus slimību ierosinātājus no virsmām, priekšmetiem vai pēc tiešiem kontaktiem,” brīdina I. Priedniece.
Turklāt, sākoties apkures sezonai, svarīgi vēdināt telpas un veikt mitro uzkopšanu, lai gaiss nebūtu sauss un netiktu kairināti elpceļi. Tādēļ ieteicams sekot līdzi deguna higiēnai, kuras uzturēšanai iesaka jūras ūdeni, kā arī deguna ziedes un gelus, kam piemīt pretvīrusu iedarbība vai kas satur priežu, eikaliptu un dižegļu ēteriskās eļļas.
Dabas sabiedrotie imunitātes stiprināšanā
Labākais veids, kā nodrošināt organismu ar vitamīniem un minerālvielām, ir ikdienā iekļaut uzturā sezonālos dārzeņus, augļus un ogas. Rudens bagātība – vietējās dabas veltes – satur antioksidantus, šķiedrvielas, karotinoīdus, C, E un B grupas vitamīnus, kā arī minerālvielas, kas stiprina imūnsistēmu, uzlabo gremošanu, zarnu darbību un acu veselību.
BENU Aptiekas klīniskā farmaceite I. Priedniece iesaka īpaši pievērst uzmanību šādiem augiem:
- Dzērvenes – bagātas ar C un E vitamīniem, flavonoīdiem un benzoskābi, kas darbojas kā dabisks konservants ar antiseptisku un pretiekaisuma iedarbību;
- Smiltsērkšķi – īsts C vitamīna un antioksidantu avots (līdz pat 500 mg C vitamīna uz 100 g ogu), kas stiprina imunitāti vairāk nekā citrusaugļi;
- Ķirbis – satur šķiedrvielas, minerālvielas, kā arī karotinoīdus luteīnu un zeaksantīnu, kas palīdz uzturēt labu imunitāti un redzi;
- Melnais plūškoks – pazīstams ar pretiekaisuma, antibakteriālu un pretvīrusu iedarbību, palīdz gan profilaksei, gan pie saaukstēšanās vai bronhīta.
Šie augi ir arī populāri dažādu aptiekā pieejamu līdzekļu un uztura bagātinātāju sastāvā gan sīrupu, gan pastilu un kapsulu veidā. Jautājiet mūsu farmaceitiem par jums piemērotāko izvēli.
FJORD Strong Omega-3 zivju eļļa kapsulās – tā satur sertificētas augstākās kvalitātes izejvielas. Tā ir īpaši attīrīta, ar īpaši augstu Omega-3 taukskābju koncentrāciju. Šai zivju eļļai ir aizsardzība pret oksidāciju, pateicoties sastāvā esošajam alfa-tokoferolam. Mazās, taukainās savvaļas zivis izejvielu iegūšanai tiek nozvejotas okeānos, izmantojot ilgtspējīgu zveju no viegli atjaunojamiem avotiem. Izejvielu ražotājam apstiprināts "Jūras drauga" (Friend of the Sea - FOS) statuss.
LIVOL EXTRA Vitamīni C+D tabletes – augstas kvalitātes produkts imunitātei no Dānijas, ar 500 mg C un 2000 IU D vitamīna mandeļveida tabletē, ko ir vieglāk norīt. Viens iepakojums – 2 mēnešiem. C un D vitamīni veicina normālu imūnsistēmas darbību.
MAGNE B6 Fast (Magnijs) mutē šķīstošas granulas – stress ir nenovēršama dzīves sastāvdaļa. Tā ietekmē varam kļūt nervozi, satraukti, noguruši, var būt grūtāk koncentrēties. Šajā situācijā organisms patērē vairāk vitamīnu un minerālvielu, piemēram, magniju. Magne B6 Fast ir viegli lietojams produkts, kas piegādā organismam magniju, B6 un B9 vitamīnus. Magnijs un B6 vitamīns palīdz samazināt nogurumu un nespēku, palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu, veicina normālas nervu sistēmas un psiholoģiskās funkcijas. B9 vitamīns veicina normālas psiholoģiskās funkcijas, piemēram, noturību pret stresu.
SAMBUCUS Kids pamex gummies – plūškoka ogas jau tradicionāli tiek izmantotas imūnsistēmas un augšējo elpceļu atbalstam. Plūškoks atbalsta imūno veselību kā arī palīdz uzturēt elpceļu veselību. Plūškoka ogas iesaka lietot, lai dabīgā veidā atbalstītu bērnu imūno sistēmu, īpaši ziemas un rudens laikā. Cinks un C vitamīns palīdz uzturēt normālu imūnsistēmas darbību.
HIPPOCOR Omega-3,6,9 smiltsērkšķu sēklu eļļas kapsulas – smiltsērkšķos esošās bioloģiski aktīvās vielas veicina sirds un asinsvadu veselību, kā arī uzlabo imūnsistēmas darbību. Smiltsērkšķu sēklu eļļa HIPPOCOR® Omega-3,6,9 satur līdz pat 90 % nepiesātināto taukskābju, no tām 75 % ir polinepiesātinātās taukskābes un 15 % ir mononepiesātinātās taukskābes. Turklāt smiltsērkšķu sēklu eļļa satur arī augu sterolus, no tiem lielākajā koncentrācijā ir beta-sitostosterols. Papildus tam, tā sastāvā ir tokoferoli, kā arī citi veselību veicinoši bioaktīvi savienojumi. Viena kapsula atbilst aptuveni 50 gramiem svaigu smiltsērkšķu ogu.
LIVSANE augstas devas C vitamīns 1000 mg šķīstošās tabletes – ar sarkano apelsīnu garšu. C vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību. Nesatur glutēnu, laktozi, dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Bez pievienota cukura.
LIVSANE Cranberry Plus kapsulas – uztura bagātinātājs ar vitamīniem, selēnu un dzērveņu ekstraktu. Šīs kapsulas satur ne tikai C, B2 vitamīnu un selēnu, bet arī proantocianidīnu (PAC), kas ir atrodams dzērveņu ekstraktā (36 mg PAC). C vitamīns un selēns veicina normālu imūnsistēmas darbību. B2 un C vitamīns, un selēns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. B2 un C vitamīns palīdz samazināt nogurumu un nespēku. B2 vitamīns palīdz uzturēt gļotādas veselību.
LIVSANE plūškoka ogu karstais dzēriens – nesatur cukuru, bet satur daudz C vitamīna un cinka. C vitamīns un cinks veicina normālu imūnsistēmas darbību un šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Lieto kā sildošu karsto dzērienu ziemā vai atsvaidzinošu auksto dzērienu vasarā. Piemērots veģetāriešiem un vegāniem. Nesatur lipekli un laktozi.
Atcertieties, ka uztura bagātinātāji neaizstaj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!