Esi vesels
Šodien 07:10
Atspēkojam mītus: lielu iesnu vai aizlikta deguna gadījumā palīdz nāsīs iepilināta ķiploku sula. Vai tiešām?
Ja piemetas iesnas un deguns aizlikts tā, ka galva dulla un grūti elpot, nereti talkā tiek ņemta kāda tautas metode. Starp tām atrodams arī ieteikums nāsīs iepilināt ķiploku sulu – gan tikko spiestu, gan atšķaidītu, lai maigāka. Ģimenes ārste Barba Tuzika norāda, ka cerētā labuma vietā var tikt pie vēl lielākas problēmas.
Patiesība. Ķiploku sula var kairināt, bojāt gļotādu un palielināt iekaisumu.
Lai gan ķiplokos ir allicīns – savienojums ar antibakteriālām īpašībām –, tas ir ķīmiski agresīvs un var izraisīt deguna gļotādas apdegumu, pietūkumu un apsārtumu, kā arī pastiprināt izdalījumus, kas nebūt nav deguna attīrīšanās.
Tāpat, bojājot gļotādu, ķiploku sula samazina organisma dabisko aizsardzību, padarot to vieglāk pieejamu vīrusiem un baktērijām, kā arī var izraisīt alerģisku reakciju, īpaši bērniem vai jutīgiem cilvēkiem.
Pareiza rīcība. Aizliktam degunam palīdzēs izsmidzināms vai pilināms jūras ūdens, tvaika inhalācijas, iekaisuma gadījumā – ārsta nozīmēti deguna pilieni vai aerosoli.