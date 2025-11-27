Kurš vainojams pie trīs cilvēku nāves Kursīšos? Izdzīvojušā brālis rekonstruē notikuma gaitu
Smagā avārijā Saldus novadā, pie Kursīšiem, pirmdien bojā gāja trīs cilvēki, bet divi ar gūtām traumām tika nogādāti ārstniecības iestādē. Izdzīvojušā radinieks raidījumam "Degpunktā" atklāj, ko par traģiskajiem notikumiem viņam stāstījis brālis.
Jau ziņots, ka pirmdien ap 14.30, kad ārā vēl bija gaišs, automašīna “Opel” uz P105 šosejas (Saldus–Ezere), pie Kursīšiem, nobrauca no autoceļa un aizkūleņoja pa lauku. Kompānija bija atceļā no Rubas, jo kādam no pasažieriem bija nepieciešama ārsta zīme. Traģiskajā nelaimē bojā gāja trīs cilvēki, bet divi vīrieši, tai skaitā 17 gadus vecs jaunietis, izdzīvoja.
Jaunietis sēdēja automašīnas aizmugurē, vidēja sēdeklī. Viņam blakus atradās 75 gadus veca seniore un viņas 46 gadus vecais dēls. Priekšā sēdēja kāds vīrietis, kurš avārijā izdzīvoja, un viņa 27 gadus vecais audžudēls, kurš bija automašīnas vadītājs.
Izdzīvojušā brālis Gunārs stāsta, ka šofera blakussēdētājs aicināja autovadītāju Kristapu pirms pieturas apstāties, jo gribējis izsēdināt ārā visus aizmugurē sēdošos - sievieti, viņas dēlu un 17 gadus veco jaunieti. Bet šoferis viņam neesot paklausījis un neapstājās.
"Tad Kristaps teicis: “Aizbrauksim līdz galam, tad skaidro attiecības, kas tev tur nepatīk.” Beigās viņš [blakussēdētājs], vienkārši paņēma un pieķērās pie stūres, parāva pa labi grāvī, un tā arī tas viss notika,” atklāj Gunārs.
Neviens no automašīnā esošajiem cilvēkiem nebija piesprādzējis. “Izlidoja tas šoferis pirmais [no auto], tas 27 gadus vecais, tad izlidoja tas vecākais vīrietis, tad izlidoja brālis, un tad lidoja tā sieviete no mašīnas. [...] Brālis arī bija vienīgais, kurš pats piecēlās un skrēja visiem palīdzēt, jo šoferis miris vēl nebija. Viņš pieskrēja pirmais pie viņa, tad teica, ka dzirdēja pēdējo elpas vilcienu, un viņš viss zils palika. 17 gados kaut ko tādu pieredzēt, tas ir diezgan briesmīgi īstenībā,” stāsta Gunārs.
Brālis notikušajā guva vieglas galvas traumas un salauza atslēgas kaulu. Bet blakussēdētājs pēc avārijas ar smagām traumām tika nogādāts ārstniecībā, kur mediķi konstatēja, ka viņš atrodas alkohola reibumā. Gunārs norāda, ka uzzinot par savas rīcības traģisko iznākumu, vīrietis it kā aizvests uz psihoneiroloģisko slimnīcu.
Šobrīd Valsts policijā ierosināts kriminālprocess un nozīmētas ekspertīzes. Tuvinieki cer, ka likumsargiem izdosies pierādīt, kurš vainojams pie vairāku cilvēku nāves.