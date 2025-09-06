Kur pasaulē cilvēki noveco vislēnāk, un kur - visātrāk
Jaunākajā žurnāla Nature Medicine publicētajā pētījumā zinātnieki secinājuši, ka cilvēku novecošanās temps nav tikai bioloģijas vai dzīvesveida jautājums – to būtiski ietekmē vides, sociālie un politiskie apstākļi.
Mūsu bioloģiskais vecums ir cieši saistīts ar vidi, kurā dzīvojam,” uzsver argentīniešu neirozinātnieks Agustins Ibanjess. Piesārņojums, sociālā nevienlīdzība un politiskā nestabilitāte ne tikai ietekmē sabiedrību, bet arī paātrina iedzīvotāju novecošanu.
Kā tika veikts pētījums?
Pētnieki analizēja vairāk nekā 162 000 cilvēku datus no 40 valstīm, izmantojot mākslīgā intelekta modeli, kas salīdzina hronoloģisko vecumu ar aprēķināto bioloģisko vecumu. Šo rādītāju sauc par “bio-uzvedības vecuma plaisu” – tas parāda, cik gadus cilvēks bioloģiski ir jaunāks vai vecāks par savu reālo vecumu.
Kur cilvēki noveco veselīgāk?
- Dānija izceļas ar labākajiem rezultātiem – tur iedzīvotāju bioloģiskais vecums ir vidēji par 2,35 gadiem jaunāks nekā hronoloģiskais.
- Lielu lomu tajā spēlē tīrs gaiss, dzimumu līdztiesība, sociālais atbalsts un stabilas demokrātiskas institūcijas.
- Arī Zviedrijā un Slovākijā novecošana norit salīdzinoši veselīgi.
Savukārt visstraujāk cilvēki noveco:
- Ēģiptē, kur bioloģiskais vecums pārsniedz hronoloģisko vidēji par 4,75 gadiem;
- Dienvidāfrikā un vairākās Dienvidamerikas valstīs – tur bioloģiskā vecuma pārsvars ir gandrīz četri gadi.
Novecošanas sekas
Cilvēkiem ar paātrinātu novecošanu ir astoņas reizes lielāka iespēja saskarties ar ikdienas grūtībām un četras reizes biežāk parādās atmiņas un kognitīvie traucējumi. Tas uzsver, cik liela nozīme ir valsts videi un pārvaldībai iedzīvotāju veselībā.
Ierobežojumi
Pētījumā tika aplūkotas tikai 40 valstis – tajā neietilpa ASV, Japāna un daudzas citas. Tomēr rezultāti skaidri norāda: novecošanu būtiski nosaka ne tikai ģenētika vai dzīvesveids, bet arī sabiedriskie un politiskie apstākļi.