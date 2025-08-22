Vēlme pēc viegli cepta bekona rezultējas ar parazītisku infekciju smadzenēs
52 gadus vecs vīrietis ASV vērsās pie ārstiem, jo bija pamanījis, ka viņa migrēnas, kas līdz šim bija viegli kontrolējamas, pēdējā laikā kļuvušas biežākas un daudz smagākas. Medikamenti vairs nedarbojās, un sāpes kļuva nepanesamas. Pārbaudes atklāja neparastas izmaiņas smadzenēs: vairākas cistveida struktūras, kas norādīja uz iespējamu parazītisku infekciju.
Kā vēsta LiveScience.com , papildu izmeklējumi, tostarp magnētiskā rezonanse apstiprināja, ka pacientam ir neirocisticerkoze – parazītiska infekcija, kuru izraisa tārps Taenia solium. Šie tārpi dzīvo cūkās, bet cilvēks inficējas, ēdot nepietiekami pagatavotu cūkgaļu un ja neievēro higiēnas noteikumus. Pēc rūpīgas izmeklēšanas ārsti atklāja, ka šajā gadījumā pacients tiešām bija iecienījis viegli ceptu, nekraukšķīgu bekonu.
Kā notiek šāda inficēšanās? Piemēram, pieskaroties savai sejai ar netīrām rokām, uz kurām var būt tārpa olas vai kāpuri, šie parazīti var nonākt ķermenī un caur asinsriti nonākt smadzenēs, izraisot neirocisticerkozi – smadzeņu parazītu infekciju. Šī situācija ir iespējama, ja cilvēks neievēro higiēnu, kas nozīmē, ka pēc cūkgaļas ēšanas, it īpaši, ja tā nav pilnībā pagatavota, ir kārtīgi jānomazgā rokas, lai novērstu šāda veida inficēšanās risku.
Lai ārstētu infekciju, pacients saņēma īpašas antiparazītiskās un pretiekaisuma zāles. Pēc intensīvas terapijas un rūpīgas uzraudzības viņa veselība uzlabojās – cistas samazinājās, un galvassāpes pazuda.
Šis gadījums atgādina par pārtikas drošības nozīmi, it īpaši attiecībā uz cūkgaļas gatavošanu. Neliela piesardzība var novērst nopietnas sekas, tāpēc ir svarīgi ievērot ieteikumus par gaļas pagatavošanas temperatūru un higiēnu.