Didrihsonu pāris piedzīvo satraucošu notikumu Apvienotajos Arābu Emirātos - pazaudētu pasu dēļ viņi iestrēguši lidostā
Uzņēmēja un digitālā satura veidotāja Elīna Didrihsone kopā ar vīru Nauri devās ceļojumā uz Japānu, taču beigās iestrēga Apvienoto Arābu Emirātu lidostā.
Kā Elīna dalījās savā "Telegram" kanālā, pēc ierašanās Apvienotajos Arābu Emirātos un mēģinājuma doties uz nākamo lidojumu, pāris piedzīvoja lielas nepatikšanas – viņu pases pazuda. Elīna pauda nopietnas bažas par šo situāciju.
Elīna ierakstīja ziņojumu trijos naktī, atzīstot, cik grūti viņai ir dalīties ar šo pieredzi. Viņa norakstīja notikušo kā ļoti sarežģītu, atzīstot, ka pat nevarēja iedomāties, ka tāda situācija varētu notikt. "Viss ir sūdīgāk, nekā varu iedomāties, nezinu, cik man būs spēka dalīties," viņa uzsvēra.
Elīna situāciju raksturoja kā bezcerīgu, norādot, ka katra vieta lidostā sniedz citu informāciju, un viņi nevarēja atrast konkrētu palīdzību. "Mēs esam iesprūduši AAE," viņa rakstīja, norādot uz lielajām problēmām, kādas viņiem radās saziņā ar atbildīgajām personām. Turklāt lidosta bija milzīga, un, lai gan viņi bija tuvu Dubajai, pase šeit ir ļoti svarīgs un svēts dokuments.
Sākumā Elīna un Nauris aizdomājās, ka pases varētu būt palikušas iepriekšējā lidmašīnā. Tomēr vēlāk saņēmuši ziņu, ka tās tur nav atrastas. Papildus tam, viņi nespēja iekāpt nākamajā lidmašīnā, jo tā jau bija aizlidojusi. Elīna dalījās savās izjūtās, ar asarām acīs sakot: "Es tik ļoti gaidīju šo braucienu. Es līdz pēdējam domāju, ka tas ir joks."
Lidostas personāls informēja pāri, ka viņi ir iestrēguši, jo bez pasēm nav iespējams atgriezties mājās. Bez derīgiem dokumentiem viņiem pat netika atļauts izmantot atpūtas zonas, un viņiem tika lūgts pamest lidostas telpas.
Pēdējā ziņa, ar ko Elīna dalījās, ir ka pases ir atrastas, tomēr tas vēl nenozīmē, ka problēma ir atrisināta. Pāris būs spiesti iegādāties jaunas aviobiļetes.
Kā raksta Elīna, pēc sākotnējā šoka, kad viņi uzzināja, ka divas biļetes maksā neticamus 6000 eiro, viņi beidzot atrada citas lidojuma biļetes par 4000 eiro. Tomēr situācija nebija atrisināta, jo viņiem nācās risināt vēl vienu problēmu – bagāžas izņemšanu.
Lidostas darbinieki paziņoja, ka, lai saņemtu bagāžu tūlīt, viņiem būs jāmaksā 800 eiro. Ja pāris atteiktos maksāt šo summu, viņiem tika piedāvāts anulēt mājupceļa biļetes. Šī situācija pāra nervus salauza, un Elīna raksta, ka palikuši “pliki” – bez jebkādiem resursiem un pilnīgi izsisti no sliedēm.