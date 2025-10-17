Policija brīdina par bīstamu “TikTok” trendu, kas pamazām pārņem arī Latviju
Sociālā platforma “TikTok” ir iedvesmojusi daudzus neizskaidrojamus un reizēm dīvainus trendus, taču jaunākā tendence, kas pārņem šo platformu un ir kļuvusi populāra arī latviešu tiktokeru vidū, tiek uzskatīta ne tikai par stulbu, bet arī par bīstamu.
Tendence ietver to, ka pusaudži izmanto mākslīgo intelektu, lai izliktos, ka bezpajumtnieks ir ielauzies viņu mājā. Viņi pēc tam nosūta vecākiem viltus attēlus, apgalvojot, ka svešinieks negrib doties prom, un lūdz palīdzību, lai tiktu galā ar situāciju.
@annaranford This is by far the funniest trend of all time #prank #AI #homeless #funny @Bronte Ranford ♬ Blue Danube: Waltz - London Symphony Orchestra
Lai gan daudzi uzskata šo par nekaitīgu izklaidi, Lielbritānijas policijai bija jāizdod brīdinājums saistībā ar šo jociņu. Dorsetas policija savā "Facebook" lapā norādīja, ka tā saņēmusi zvanus no satrauktiem vecākiem, kas novedis pie likumsargu reaģēšanas uz šo "TikTok" joku.
"Mēs visi mīlam labus smieklus, un dažkārt tas var būt nevainīgs jociņš, tomēr mākslīgā intelekta radītais "bezpajumtnieka jociņš" nav tas... it īpaši policijai," norādīja policija.
Lai radītu šos viltus attēlus, lietotāji uzņem fotogrāfijas no savām mājām, pēc tam izmantojot MI attēlu ģeneratorus, piemēram, ChatGPT un Gemini AI, lai pievienotu bezpajumtnieka tēlu. Viņi pēc tam nosūta šos attēlus vecākiem un publicē ekrānuzņēmumus no sarunām "TikTok".
Liela daļa vecāku reaģē, aicinot bērnu zvanīt policijai, bet daži paši sazinās ar likumsargiem, nenojaušot, ka patiesībā viņus izjoko.
Dorsetas policija apstiprinājusi, ka saņēmusi vairākus zvanus no vecākiem, un pat tērējusi vērtīgus resursus, apmeklējot vietas, kur, kā tika norādīts, bija ielauzies bezpajumtnieks. "Ja saņemat ziņojumu un attēlus līdzīgiem jociņiem no draugiem vai ģimenes, lūdzu, mēģiniet pārliecināties, ka tas nav jociņš, pirms zvanāt policijai," tika norādīts policijas ziņojumā.
Šis jociņš ir kļuvis populārs arī ārpus Lielbritānijas, tostarp Latvijā.
"Papildus sliktajai gaumei, ir daudz iemeslu, kāpēc šis jociņš ir, lai vienkārši izteiktu, stulbs un potenciāli bīstams," sacīja Salemas pilsētas policijas departaments. "Policisti, kas tiek aicināti reaģēt, nezina, ka tas ir jociņš, un izturas pret zvanu kā pret īstu ielaušanās gadījumu, radot potenciāli bīstamu situāciju."