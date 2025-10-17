Zelenskis bauda Trampa viesmīlību.
Zināms, ar ko Zelenski cienās Vašingtonā pie Trampa
Vašingtonā piektdien norisinās ASV prezidenta Donalda Trampa un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās, kas notiek neformālā gaisotnē pusdienu laikā. Tikšanās laikā tiek apspriests gan karš Ukrainā, gan miera sarunas ar Krieviju. Tomēr pirms diplomātiskajām sarunām Zelenskim tiks pasniegtas pusdienas, kuru ēdienkarte ir tikpat izsmalcināta kā šīs augstās klases sarunas.
Saskaņā ar ēdienkartēm, kas novietotas uz zelta šķīvjiem Kabineta zālē, pusdienās tiks pasniegts:
- Salāti ar kraukšķīgiem artišokiem, šķēlētām fenheļa saknēm un citrona mērci;
- Pannā cepta vista ar saldiem kartupeļiem, zirņiem, rukolu un rozmarīna mērci;
- Ābolu un karameļu kūka ar saldējumu un melleņu mērci.
Tāpat Tramps uzskata, ka ASV var palīdzēt ātri beigt karu Ukrainā un viņam šķiet, ka gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlas panākt miera līgumu. Tomēr Zelenskis iebilda Trampa teiktajam, norādot, ka, viņaprāt, Putins neesot gatavs kara izbeigšanai.
Sarunu laikā tiek apspriests Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, miera sarunas ar Maskavu un jaunu ieroču piegāde Kijivai, tajā skaitā spārnoto raķešu "Tomahawk" iespējamās piegādes.