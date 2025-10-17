Tramps: iespējams, ka Putins spēlējas ar mani
ASV prezidents Donalds Tramps atzina, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins, piedāvājot jaunu samitu, iespējams, cenšas iegūt laiku, lai aizkavētu Trampa lēmumu par "Tomahawk" raķešu piegādi Ukrainai.
Trampam tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru tika uzdots jautājums, vai Krievijas diktators Vladimirs Putins mēģina iegūt laiku, piedāvājot vēl vienu tiešu samitu ar ASV līderi. Šāda tikšanās, visticamāk, aizkavētu Trampa lēmumu par to, vai ļaut Ukrainai izmantot “Tomahawk” spārnotās raķetes karā.
Zelenskis vakar paziņoja, ka Krievija "steidzās atsākt dialogu, dzirdot par “Tomahawk”".
Uz jautājumu, vai Putins spēlējas ar viņu, lai iegūtu laiku, Tramps atbildēja: "Tas ir iespējams. Ar mani ir spēlējušies visu manu dzīvi labākie no viņiem. Bet es diezgan labi orientējos šajās lietās, ja viņš vēlas noslēgt darījumu.”
Tāpat Tramps uzskata, ka ASV var palīdzēt ātri beigt karu Ukrainā un viņam šķiet, ka gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan Krievijas diktators Vladimirs Putins vēlas panākt miera līgumu. Tomēr Zelenskis iebilda Trampa teiktajam, norādot, ka, viņaprāt, Putins neesot gatavs kara izbeigšanai.
Sarunu laikā tiek apspriests Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, miera sarunas ar Maskavu un jaunu ieroču piegāde Kijivai, tajā skaitā spārnoto raķešu "Tomahawk" iespējamās piegādes.
Sarunas laikā Volodimirs Zelenskis piedāvāja piegādāt ASV "tūkstošiem dronu", ja Vašingtona atļaus izmantot "Tomahawk" raķetes. "Mēs varam strādāt kopā, mēs varam stiprināt Amerikas ražošanu. Mums ir liels piedāvājums ar mūsu droniem."