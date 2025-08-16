Karstumā pietūkušas kājas - tā ir norma vai brīdinājuma signāls?
Tas nav normāli, ja karstā laikā pietūkst kājas. Organisms ir gudri izveidots, tāpēc karstumā paplašinās asinsvadi un limfvadi, lai ķermenis sevi varētu atdzesēt, saka ģimenes ārste Signe Novika. Ja tūkst kājas, jāmeklē iemesls.
Vienlaikus jābūt normālai asins un limfas attecei un starpšūnu telpā nav jāuzkrājas šķidrumam.
Tūsku izraisa slimība
Ļoti bieži problēma meklējama kājās, proti, nestrādā vēnu vārstules un nenodrošina asiņu nokļūšanu no kājām līdz sirdij. Ja pie tūskas vainojami venozās atteces traucējumi jeb vēnu varikoze, parasti apakšstilbos un pēdās vakaros jūtams arī smagums un kājas svilst. Ne vienmēr ir redzamas izspiedušās vēnas, tāpēc jādodas pie flebologa, lai veiktu dupleksskenēšanu un pārbaudītu asinsvadu darbību. Šis izmeklējums nepieciešams arī tiem cilvēkiem, kuriem tūsku izraisa limfas atteces traucējumi jeb limfostāze. Šī problēma gan ir reti sastopama, tā var būt iedzimta, bet var attīstīties arī pēc operācijām mazajā iegurnī. Nereti pirmo reizi limfas atteces traucējumus novēro pie iekaisuma, ko cilvēki sauc par rozi. Šī tūska ir blīva, iespiežot tajā pirkstu, parasti nepaliek bedrīte, kā tas ir varikozes gadījumā. Tā pastiprinās vakaros un karstumā.
Vasaras svelmē bieži kājas pampst sirds mazspējas pacientiem, jo asinsvadi ir paplašināti un nesaraujas pietiekami, lai uz sirdi no kājām nogādātu visas asinis, un arī sirdij nav gana daudz spēka, lai tā asinis pumpētu un nogādātu lielajā asinsrites lokā. Tāpēc liela daļa asiņu paliek kājās, radot tūsku. Arī šī tūska biežāk ir vakarā, jo cilvēks visu dienu ir sēdējis vai stāvējis.
Sirgstot ar nieru mazspēju vai citām hroniskām nieru slimībām, nenotiek normāla šķidruma izvade, tāpēc dienas beigās ir pietūkušas kājas, bet no rītiem var būt piepampuši plakstiņi. Kājas pietūkst arī aknu (hepatīti, taukainā aknu hepatoze) slimniekiem, savukārt smagas cirozes gadījumā var attīstīties pat visa ķermeņa tūska, jo ķermeņa brīvajos dobumos (vēdera dobumā, perikardā, pleiras dobumā) var uzkrāties daudz šķidruma, kas sāk spiest uz orgāniem, tāpēc šķidrumu periodiski nepieciešams atsūkt. Šāda tūska ir visu laiku.
Visbīstamākais simptoms ir tūska vienā kājā, kas sāp un var būt auksta un balta. Tas liecina par artērijas trombozi. Šādā gadījumā jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, jo pēc iespējas ātrāk trombs jāizšķīdina, citādi tas var nokļūt plaušā un izraisīt plaušu trombemboliju, kas lielākajā daļā gadījumu beidzas ar nāvi.
Pirmā palīdzība
Ja novēro tūsku kājās, pacel tās uz augšu. Labi palīdzēs atvēsinošs gels, kas satur mentolu. Tas sašaurinās asinsvadus, uzlabojot to gludās muskulatūras funkciju un veicinot asins atplūdi. Asinsvadu gludo muskulatūru veicina arī kontrastduša, kad pamīšus mazgājas siltā un vēsā ūdenī. Ja ir zināms, ka tūsku izraisa vēnu vārstuļu nepietiekama funkcija, lieto bezrecepšu preparātus, kas uzlabo to darbību.
Dari sev labu!
Ja tev ir sēdošs darbs, ik pēc 45 minūtēm piecelies un 10–15 minūtes pakusties – aizej padzerties ūdeni, apmeklē labierīcības. Tas iekustinās vēnu sieniņas, un asinis plūdīs uz augšu. Ļoti slikts ieradums ir sēdēt sakrustotām kājām, jo tas vēl vairāk nospiež asinsvadus. Lielisks risinājums ir rakstāmgalds, kura augstumu var regulēt, lai dienas laikā daļu darba veiktu sēdus un daļu stāvus. Tomēr nestāvi visu dienu uz vietas, jo arī tas palielina risku, ka pietūks kājas. Ja darba specifikas dēļ visu dienu jāstāv, ik pa laikam pacelies uz pirkstgaliem.
Kustībai ir izšķirīga nozīme. Latvijas Kardiologu biedrība iesaka nedēļā 350 minūtes pastaigāties raitā solī, tas nozīmē 50 minūtes dienā. Ejot raitā solī, strādā gan sirds, gan muskuļi, notiek normāla asins plūsma no sirds uz kājām un atpakaļ, ar skābekli tiek apgādātas smadzenes.
Nav ieteicams valkāt ciešus apavus. Īpaši šis ieteikums attiecas uz cukura diabēta pacientiem, jo viņiem var veidoties ne tikai tūska, bet arī slikti dzīstošas brūces, kas ir bīstami. Savukārt sirds mazspējas un nieru pacientiem neiesaka uzturā lietot sāli lielos daudzumos, jo tas aiztur šķidrumu un veicina vēlmi dzert, bet, jo vairāk dzer, jo grūtāk sirdij un nierēm. Tomēr tas nenozīmē, ka nevajag dzert, – jādzer maziem malkiem visas dienas garumā. Tāpat nevienam neiesaka lietot gāzētos dzērienus, jo arī tie rada tūsku, kas pilnībā pāriet tikai pēc divām nedēļām. Tieši tādu pašu efektu rada alkohols.
Kad vērsties pie ārsta?
Ja ar katru nākamo dienu tūska vakaros ir lielāka nekā iepriekš, nevelc garumā, meklē ārsta palīdzību, lai noskaidrotu, kas tam par iemeslu..