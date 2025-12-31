Atklātas satraucošas detaļas par Somijā aizturēto kuģi "Fitburg", kuru vaino telekomunikāciju kabeļa pārraušanā
Jauns.lv jau vēstīja, ka Somijas policija trešdien arestējusi kuģi, kas tiek turēts aizdomās par sakaru kabeļa bojāšanu Somu līcī starp Helsinkiem un Tallinu. Pirms dažām stundām bojātais kabelis pieder somu telekomunikāciju uzņēmumam “Elisa” un atrodas Igaunijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Somijas nacionālā raidsabiedrība “Yle” pavēstījusi sīkāku informāciju par notikušo.
What would winter holidays be without a ship from Russia damaging a comms cable? Huh!— auonsson (@auonsson) December 31, 2025
Small cargo ship FITBURG (Russia to Israel) was helo-boarded by Finnish authorities after being found with anchor chain in water and suspected of damaging an Elisa-cable. pic.twitter.com/qd1Lac5X22
“Elisa” trešdienas rītā konstatēja kabeļa bojājumu un par to ziņoja Somijas varasiestādēm. Somijas robežsardzes patruļkuģis “Turva” un helikopters aizdomās turēto kuģi fiksēja Somijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un tika konstatēts, ka kuģa enkurs ir nolaists jūrā. Somijas robežsardze lika kuģim apstāties, pacelt enkuru un doties uz Somijas teritoriālajiem ūdeņiem.
Izrādās, arestētais 132 metru garais kravas kuģis “Fitburg” zem Senvinsentas un Grenadīnu karoga peldēja no Krievijas otrās lielākās pilsētas Sanktpēterburgas uz Izraēlas pilsētu Haifu. Kaut gan kuģis nav minēts oficiālajos sankciju sarakstos, sankciju uzraudzības platforma “Open Sanctions” iepriekš ir norādījusi “Fitburg” kā kuģi, kam jāpievērš uzmanība.
Somijas nacionālās policijas komisārs Ilka Koskimeki trešdien preses konferencē paziņoja, ka “Fitburg” tika aizturēts ap plkst. 11.00. Uz kuģa atradās 14 apkalpes locekļi, kas ir Krievijas, Gruzijas, Azerbaidžānas un Kazahstānas pilsoņi.
Fitburg-niminen rahtialus siirretään turvalliseen paikkaan https://t.co/0jPDYMLsDA pic.twitter.com/MZ1GMHm7jf— PoliisinTiedotteet (@PoliisiTiedote) December 31, 2025
Somijas premjerministrs Peteri Orpo paziņoja, ka notikušo ir pārrunājis ar savu Igaunijas kolēģi Kristenu Mihalu. Viņš norādīja, ka nevēlas uzreiz rādīt ar pirkstu uz Krieviju, bet sagaidīs izmeklētāju slēdzienu. “Pēc tam varēsim izdarīt secinājumus,” viņš paziņoja.
Tiesa, kopš Krievijas invāzijas Ukrainā Baltijas jūrā aizdomīgi bieži notiek zemūdens kabeļu bojāšana, tostarp tieši skarot Krievijas kaimiņvalsti Somiju, kas šīs invāzijas rezultātā atteicās no tradicionālās neitralitātes un 2023. gadā iestājās NATO, labi atceroties Krievijas priekšteces Padomju Savienības 1939. gada iebrukumu. 2024. gada 24. decembrī zem Kuka salu karoga no Krievijas Ustjlugas ostas peldošais Krievijas “ēnu flotes” naftas tankkuģis “Eagle S” 25. decembrī ar enkuru sabojāja vairākus zemūdens kabeļus starp Somiju un Igauniju —zemūdens elektrības kabeli “EstLink 2” un četrus telekomunikāciju kabeļus. Prāva pret Kuka salās reģistrētā kuģa apkalpes locekļiem notika augustā un septembrī saistībā ar apsūdzībām par piecu kabeļu bojāšanu, jo kuģis apmēram 90 kilometrus vilka enkuru. Kuģa kapteinis, Gruzijas pilsonis Davits Vadačkorija toreiz apgalvoja, ka incidents noticis nejauši.
Oktobra sākumā Helsinku apgabaltiesa secināja, ka lieta nav Somijas jurisdikcijā. Kā paziņoja tiesa, jurisdikcija kriminālvajāšanai ir valstij, kurā kuģis reģistrēts, vai apsūdzēto apkalpes locekļu izcelsmes valstīm. Somijas prokuratūra paziņoja, ka šo lēmumu pārsūdzēs.