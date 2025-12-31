Uzmanību, stipra snigšana! 1. janvārī būs spēkā dzeltenais brīdinājums
foto: Paula Čurkste/LETA
2026. gada pirmā diena atnesīs daudz sniega
Sabiedrība

Uzmanību, stipra snigšana! 1. janvārī būs spēkā dzeltenais brīdinājums

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

2026. gads Latvijā sāksies ar dzelteno brīdinājumu par gaidāmo spēcīgo snigšanu. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) trešdien paziņoja, ka 1. janvārī jārēķinās ar pamatīgām kupenām.

Ceturtdienas pēcpusdienā Latviju no rietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, valsts rietumu un centrālajos rajonos prognozēta stipra snigšana – sniega segas biezums palielināsies par 5 līdz 8 centimetriem.

Brīdinājums par spēcīgo snigšanu būs spēkā no 1. janvāra pulksten 13.00 līdz 2. janvāra pulksten 4.00.

Dzeltenā līmeņa brīdinājums nozīmē, ka prognozētie laikapstākļi nav bīstami, taču jābūt uzmanīgiem, plānojot aktivitātes, kā arī vērīgi jāseko gaidāmajām izmaiņām.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsLVĢMC

