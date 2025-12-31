Uzmanību, stipra snigšana! 1. janvārī būs spēkā dzeltenais brīdinājums
2026. gads Latvijā sāksies ar dzelteno brīdinājumu par gaidāmo spēcīgo snigšanu. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) trešdien paziņoja, ka 1. janvārī jārēķinās ar pamatīgām kupenām.
⚠️❄️01.01.2026. pēcpusdienā Latviju no rietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona. Vietām rietumu un centrālajos rajonos gaidāma stipra snigšana - sniega segas biezums palielināsies par 5-8 cm.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) December 31, 2025
ℹ️Aktuālie laika apstākļu brīdinājumi: https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/12JkSYswtQ
Ceturtdienas pēcpusdienā Latviju no rietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņu zona, valsts rietumu un centrālajos rajonos prognozēta stipra snigšana – sniega segas biezums palielināsies par 5 līdz 8 centimetriem.
Brīdinājums par spēcīgo snigšanu būs spēkā no 1. janvāra pulksten 13.00 līdz 2. janvāra pulksten 4.00.
Dzeltenā līmeņa brīdinājums nozīmē, ka prognozētie laikapstākļi nav bīstami, taču jābūt uzmanīgiem, plānojot aktivitātes, kā arī vērīgi jāseko gaidāmajām izmaiņām.