Jauna asociācija apvieno gremošanas sistēmas veselības ekspertus Latvijā
Rīgā dibināta Latvijas Gastrointestinālo slimību asociācija (LGISA)- jauna profesionāla organizācija, kas apvieno dažādu specialitāšu ārstus, ārstu palīgus, māsas, uztura speciālistus, fizioterapeitus, farmaceitus, pētniekus un citus sadarbības partnerus, kuru darbs saistīts ar gremošanas sistēmas veselību, gastroenteroloģiju un zarnas mikrobiomu.
Par LGISA valdes priekšsēdētāju ievēlēta iekšķīgo slimību speciāliste, gastroenteroloģe, gastrointestinālās endoskopijas speciāliste, Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle Ilona Vilkoite, savukārt valdes locekļu amatos- Rīgas Stradiņa universitātes ģimenes medicīnas rezidentūras programmas 3. gada rezidente Ksenija Margole un sertificēta uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva.
Dr. Ilona Vilkoite: "Es uzdrošinos apgalvot, ka pasaulē plosās epidēmija, par kuru parasti nerunā - hronisku neinfekcijas slimību epidēmija. Šīs slimības attīstās daudzu faktoru ietekmē un zarnas mikroflora ir viens no tiem. Gremošanas sistēmas un zarnu mikrobioma veselība ir cieši saistīta ar citu orgānu sistēmu darbību, un tā līdzsvars būtiski ietekmē cilvēka vispārējo veselību un slimību attīstības risku. Gan sirds un asinsvadu, gan nervu sistēmas veselību, kā arī imunitāti un pat aizsardzību pret vēzi - to visu ietekmē zarnas baktērijas.
Latvijas iedzīvotāju veselība - gan dati par to, gan pašnovērtējums, arvien pasliktinās. Tajā pašā laikā medicīna turpina būtiski progresēt. Mēs redzam, ka apvienojot zināšanas un arvien efektivizējot praktisko darbu, veidojot dialogu un izglītojot sabiedrību, varam dot vēl lielāku ieguldījumu, lai šo negatīvo tendenci apturētu."
Asociācijas mērķis ir sekmēt speciālistu sadarbību un profesionālo izaugsmi, attīstīt zinātnē un pierādījumos balstītu medicīnu gremošanas sistēmas veselības jomā, kā arī veicināt sabiedrības informētību par veselīgu uzturu, profilaksi, zinātniski pamatotām terapijas pieejām un mikrobiotas nozīmi cilvēka kopējā veselībā.
LGISA plāno rīkot izglītojošus pasākumus, īstenot pētniecības projektus, sadarboties ar Latvijas un starptautiskām organizācijām, kā arī atbalstīt inovatīvu risinājumu ieviešanu klīniskajā praksē.
Asociācijas dibinātāji: Laura Veide, Natālija Beinaroviča, Elīna Vašuka, Angelina Makarova, Linda Mežmale, Vlada Terepa, Olga Sjomina Gubareva, Iļja Jelisejevs, Svetlana Aleksejeva, Alla Škļevska, Vita Skuja, Ksenija Margole un-Irita Baibekova.