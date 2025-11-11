Skaisti arī Jelgavā! Lāčplēša dienas lāpu gājiens vieno dažādu paaudžu jelgavniekus. FOTO

Jauni un ne tik jauni jelgavnieki dodas Lāčplēša dienas lāpu gājienā; 11.11.2025.
Lepojoties par mūsu valsts brīvības cīnītājiem un svinot Lāčplēša dienu, Jelgavā aizvadīts lāpu gājiens no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem.
Lāpu gājienā jau tradicionāli dodas vairākas paaudzes – sākot ar jaunākajiem gājiena dalībniekiem un beidzot ar pieredzējušiem jelgavniekiem, kuri Latvijā piedzīvojuši dažādus laikus. Visus vieno mūsu valsts – Latvija, un šis gājiens ir viens no veidiem, kā apliecināt savu mīlestību Latvijai.
Gājienu iesāka Zemessardze, Valsts policija, pašvaldības policija un citas militarizētās struktūrvienības. Viņiem sekoja pārējie dalībnieki.
Gājiens sākās Dambja ielā un noslēdzās ar svinīgo brīdi pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem Stacijas parkā. Uzrunājot klātesošos, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta bataljona komandieris pulkvežleitnants Mārtiņš Bučs uzsvēra, ka "katra lāpa simbolizē gaismu, kas nekad neļaus aizmirst tos, kas mums deva pašu dārgāko - brīvību."
"Katru gadu Lāčplēša dienā mēs atceramies karavīrus, kuri cīnījās par mūsu Latviju un brīvību. Brīvība nav pašsaprotama. Tā dzīvo tik ilgi, kamēr mēs to sargājam un nododam tālāk, " sveicot gājiena dalībniekus pauda Jelgavas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis.
Pēc svinīgajām uzrunām pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem izskanēja koncerts patriotiskās noskaņās ar jaukto kori “Balti” un mūziķi Juri Vizbuli un grupu “Tirkizband”.
Jāatgādina, ka 1919. gada 11. novembrī Latvijas armija skaitliskā mazākumā sakāva Bermonta vadīto karaspēku. Šī liktenīgā uzvara nodrošināja Latvijas neatkarības nostiprināšanos un valsts pastāvēšanu.