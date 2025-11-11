Lāpas pie Brīvības pieminekļa, svecīšu jūra pie Rīgas pils un uguns plosta palaišana Daugavā; 11.11.2025.
Lāčplēša dienas vakarā pie Brīvības pieminekļa pulcējās lāpu gājienā, bet pie Rīgas pils mūra tūkstošiem cilvēku nolika svecītes. Daugavā pie ...
Fantastiski skati! Pie Rīgas pils mūra tūkstošiem cilvēku noliek svecītes un palaiž Daugavā uguns plostu. FOTO
Lāčplēša dienas vakarā pie Rīgas pils mūra tūkstošiem cilvēku noliek svecītes. Svecītes pie Rīgas pils mūra dodas nolikt dažādu paaudžu cilvēki. Pie pils pulcējušās arī daudzas ģimenes ar dažāda vecuma bērniem, kuriem vecāki stāsta par atnākšanas iemesliem. Daugavā pie Akmens tilta palaists arī uguns plosts.
"Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem" gājiens; 11.11.2025.
Rīgas Brāļu kapos 11. novembrī notika ikgadējais pasākums "Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem", kura laikā ikviens varēja pievienoties lāpu ...
Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī.
Latvijas armija izšķirošo uzbrukumu bermontiešiem sāka 3. novembrī un, lai gan cīņas bija grūtas, jau 11. novembrī Bermonta karaspēks tika padzīts no Rīgas. Bermontiādes laikā Latvija zaudēja 743 karavīrus, no kuriem 57 bija virsnieki.
Lāčplēša diena ir nozīmīga arī ar to, ka 1919. gada 11. novembrī tika dibināts Latvijas valsts apbalvojums - Lāčplēša Kara ordenis ar devīzi - "Par Latviju". Lāčplēša Kara ordeni piešķīra Latvijas armijas karavīriem, bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Neatkarības karā vai sniedza ieguldījumu un sekmēja Latvijas valsts nodibināšanu. Kopumā ir pasniegti 2146 Lāčplēša Kara ordeņi.
Latvijas Neatkarības karš ilga no 1918. gada 18. novembra, kad tika proklamēta Latvijas Republika, līdz 1920. gada 11. augustam, kad tika noslēgts Latvijas - Krievijas miera līgums. 11. augustu Saeima ir noteikusi par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu.
Uz Rīgas pils mūra iedegtas tūkstošiem svecīšu Lāčplēša dienas piemiņai
Arī šogad turpinājās Lāčplēša dienas tradīcija – svecīšu iedegšana un izvietošana 11. novembra krastmalā uz Rīgas pils vēsturiskā apkārtmūra, informēja ...