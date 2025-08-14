Kāpēc ārsti iesaka senioriem staigāt pat lietū?
Regulāras pastaigas svaigā gaisā uzlabo sirds un asinsvadu veselību, stiprina muskuļus un palīdz saglabāt līdzsvaru. Lai tās būtu drošas un patīkamas, svarīgi sagatavoties un ievērot dažus vienkāršus drošības padomus.
Uzturēšanās ārā sniedz organismam nepieciešamo D vitamīnu, kas ir svarīgs kaulu stiprumam un imunitātei. Pastaigas arī veicina labāku miegu, uzlabo garastāvokli, mazina stresu, trauksmi un depresijas simptomus, uzlabo garastāvokli un stiprina emocionālo līdzsvaru.
Cēsu klīnikas fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inta Kezika skaidro, kā sagatavoties pastaigām, ja iepriekš seniors vairāk uzturējies mājās, un ko ņemt vērā, lai pastaigas būtu drošas un patīkamas.
“Lai sagatavotos pastaigām pēc ilgākas pauzes, noteikti svarīgi saglabāt muskuļu tonusu, kas ir arī vingrošana ikdienā,” uzsver ārste un paskaidro, ka “izmantojami ļoti vienkārši vingrinājumi, piemēram, no rīta pamostoties, veikt apļveida kustības pēdām un rokām, tad pakāpeniski apsēsties, izkustināt plecu joslu, piecelties, ievērojot, ka arī pozu maiņa notiek pakāpeniski, jo strauja celšanās var veicināt galvas sareibšanu. Pieceļoties var pasoļot uz vietas.”
Lai pastaiga būtu patīkama un droša, ir labi atbilstoši sagatavoties – pievērst uzmanību apaviem, lai tie ir stabili, tāpat pastaigu plānot vietās, kur virsma līdzena. Ārste atgādina, ka cilvēkiem cienījamos gados nav ieteicams staigāt nomaļās vietās, lai, ja vajadzīga palīdzība, to varētu operatīvi saņemt. “Un noteikti, ja senioram ir, vajag ņemt līdzi arī mobilo telefonu, pārbaudot, lai tas ir uzlādēts. Labi, ja iespējams, doties pastaigā drauga vai draudzenes kompānijā, tas ir gan drošāk, gan jautrāk,” atgādina I. Kezika.
Seniori pārvietojoties nereti negrib izmantot palīglīdzekļus: “Ja pastaigas nav bijušas regulāras, muskuļi kļuvuši vājāki un samazinājusies veiklība, kritiena iespēja ir lielāka. Cilvēkam ir svarīgi, kā izskatās, bet staigāt ar nūjām ir pat moderni, arī spieķītim nav ne vainas. Savukārt rollators – rāmītis ar rokturīšiem, uz kura var pat apsēsties, ja nepieciešama neliela atpūta -, var būt ļoti noderīgs. Bieži šiem palīglīdzekļiem ir groziņi, kur var ielikt somu, iepirkumu maisu, kā arī, kas ir būtiski, dzeramo ūdeni.”
Vasarās laiks ir mainīgs, tad auksts, tad karsts, bieži līst. I. Kezika teic: “Te vietā ir zināmais teiciens – nav nepiemērotu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Tieši pastaigas ārā veicina imunitātes uzlabošanos. Protams, jāizvairās no pārkaršanas un, ja ir ļoti nepatīkami laikapstākļi, gāž kā ar spaiņiem, jāizvērtē, vai ir īstais brīdis doties pastaigā. Bet var iziet ārā un pastāvēt zem nojumītes, paelpot svaigo gaisu, kas arī stiprinās imunitāti.”
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem