5 pazīmes, ka Tavam organismam pietrūkst svarīgu uzturvielu
Uzturvielu trūkums organismā var attīstīties nemanāmi, bet jo īpaši tad, ja cilvēka ikdienas uzturs nav pietiekami daudzveidīgs. Kad organisms sūta signālus, kas liecina par konkrētu vielu deficītu, svarīgi tos pamanīt laikus, lai novērstu nopietnākas veselības problēmas. Šajā rakstā aplūkosim piecas biežāk sastopamās pazīmes, kas liecina par ķermenim nozīmīgu uzturvielu un sabalansētu maltīšu trūkumu, un apskatīsim arī padomus, kā ieteicams rīkoties, ja tās atpazīsti. Regulāri lietot uztura bagātinātājus, vitamīnus un ēst pareizi sabalansētu ēdienu - tie ir tikai pāris veidi, kā parūpēties par pašsajūtu un veselību. Pietiekams uzturvielu daudzums palīdz uzturēt līdzsvaru un novērst hroniskas veselības kaites.
Nogurums, kas nepāriet arī pēc atpūtas
Pastāvīgs nogurums var liecināt, piemēram, par dzelzs, B12 vitamīna vai magnija trūkumu. Šīs uzturvielas sekmē skābekļa nokļūšanu šūnās un nodrošina enerģijas veidošanos. Ja ir šo uzturvielu deficīts, parādās vājums, ādas bālums, elpas trūkums un nespēks.
Ja slikta pašsajūta ilgst ilgāku laiku, ieteicams konsultēties ar ģimenes ārstu, kurš savukārt nozīmēs asins analīzes precīzai trūkstošo vitamīnu un minerālvielu noskaidrošanai. Pamatojoties uz analīžu rezultātiem, iespējams izvērtēt nepieciešamību pēc uztura bagātinātājiem, taču vispirms jāmēģina uzlabot ikdienas uzturu, papildinot to ar pārtikas produktiem, piemēram, gaļu, pākšaugiem un pilngraudu produktiem, kas bagāti ar dzelzi, kā arī B grupas vitamīniem. Šāda pieeja nodrošina organismu ar nepieciešamajām vielām dabiskā veidā un veicina veselības uzlabošanos.
Sausa āda, nieze, matu izkrišana un trausli nagi varētu būt pazīmes, ka trūkst omega 3, A vitamīns, biotīns vai cinks. Vērtīgās omega taukskābes un zivju eļļa atbalsta ādas elastību, galvas ādas veselību un stiprus matus. Ja uzturā ir par maz zivju produktu, iespējams, pietrūkst arī omega. Cinks stiprina nagus un novērš pārmērīgu matu izkrišanu. Lai nodrošinātu nepieciešamās vielas, ieteicams lietot zivju eļļu vai izvēlēties kvalitatīvu uztura bagātinātāju ar piesātinātajām taukskābēm un cinku. Biotīns uzlabo arī ādas atjaunošanās procesus, tādēļ to ļoti bieži iekļauj uztura bagātinātājos skaistumam.
Biežas saaukstēšanās vai iekaisumi
Atkārtotas saaukstēšanās un hroniski iekaisumi var liecināt par trūkstošām un svarīgām uzturvielām, kas stiprina imunitāti. Cinks un D vitamīns atbalsta organismu cīņā pret vīrusiem un infekcijām, turklāt gada tumšajos mēnešos D vitamīna līmenis samazinās, jo mūsu klimata apstākļos trūkst pietiekamas saules gaismas. Ja analīzēs konstatēts D vitamīna deficīts, ātrai veselības uzlabošanai ieteicams lietot kvalitatīvu uztura bagātinātāju, lai efektīvi papildinātu trūkstošo vitamīnu. Imūnsistēmas darbība ir cieši saistīta ar uzturu, tāpēc uztura bagātinātājiem jāpiešķir pienācīga uzmanība, jo tie var būt nozīmīgs atbalsts novārgušam ķermenim. Arī zivju eļļa un omega-3 taukskābes, kas ir iekļautas uzturā, var palīdzēt mazināt iekaisuma procesus, un veicināt vispārējo labsajūtu.
Garastāvokļa svārstības un aizkaitināmība
Uzturvielu trūkums negatīvi ietekmē nervu sistēmu un smadzeņu darbību. Omega 3 taukskābes veicina serotonīna veidošanos, un to trūkums var radīt nomāktību vai bezmiegu. B1, B6 un B12 vitamīni ir būtiski nervu impulsu pārraidei, un to deficīts izraisa veselības problēmas, nemieru, aizkaitināmību, kā arī koncentrēšanās grūtības. Lietojot uztura bagātinātājus ar vērtīgajām taukskābēm un B grupas vitamīniem, iespējams uzlabot emocionālo pašsajūtu.
Sabalansētu uzturu, kas bagāts ar vitamīniem un dažādām uzturvielām, savukārt vēlams papildināt arī ar regulārām fiziskām aktivitātēm, jo tās veicina ķermeņa un prāta labsajūtu. Ja nervu sistēmas veselība tiek apdraudēta ilgstoši, jākonsultējas ar ārstu vai neirologu, lai precīzi diagnosticētu problēmu un uzsāktu ārstēšanu. Papildus tam nepieciešams nodrošināt pietiekamu atpūtu un stresa mazināšanu, kas ļauj saglabāt nervu sistēmas spēku un noturību.
Muskuļu krampji un tirpšana
Muskuļu spazmas, tirpšana vai nejutīgums bieži tiek saistīts, piemēram, ar magnija, kalcija vai kālija deficītu. Kad vēlams lietot magniju? Magniju iesaka lietot pēc fiziskas slodzes un stresa situāciju laikā, un visbiežāk to mudina lietot tieši vakarā, jo tas palīdz atslābināties un novērš kāju krampjus. Krampjus un tirpšanu daudzi saista ar stresu, taču patiesībā tas liecina par būtisku uzturvielu trūkumu. Šīs vielas nav viegli uzņemt pietiekamā daudzumā tikai ar pārtiku, nereti nepieciešams izvēlēties piemērotu uztura bagātinātāju. Uztura bagātinātājs, kas satur magniju un kāliju, var būt nozīmīgs pašsajūtas uzlabošanā.
Ko darīt, ja atpazīsti šīs pazīmes?
Lai stiprinātu veselību un novērstu iespējamo uzturvielu un vitamīnu trūkumu, svarīgi pievērst uzmanību savam uzturam un vispārējai pašsajūtai.
- Pirmais solis ir pārskatīt savu ikdienas ēdienkarti un lietot sabalansētu uzturu.
- Ja pazīmes saglabājas, ieteicams sazināties ar ārstu un veikt asins analīzes, lai noskaidrotu konkrētu uzturvielu līmeni organismā.
- Pēc analīžu veikšanas konsultējies ar farmaceitu vai ārstu par nepieciešamo tālāko rīcību.
- Izvēloties kvalitatīvu uztura bagātinātāju, iespējams būtiski uzlabot pašsajūtu ilgtermiņā. Tā kā organisma vajadzības ir individuālas, tiem jābūt piemērotiem katra individuālajai situācijai.
Pazīmes, ka organismam pietrūkst svarīgu uzturvielu un vitamīnu, jāuztver nopietni – ja tās novērojamas jau kādu laiku, visdrīzāk tas nav tikai noguruma vai slikta noskaņojuma dēļ. Uztura bagātinātājs palīdz tikai tad, ja tas izvēlēts atbilstoši reālajām vajadzībām. Veicot analīzes un konsultējoties ar speciālistiem, iespējams mērķtiecīgi uzlabot veselību. Uztura bagātinātājus un sabalansētu uzturu ieteicams uztvert kā ieguldījumu savā veselībā. Zivju eļļa, omega vērtīgās taukskābes un citi uztura bagātinātāji ir svarīgi papildinājumi ikdienā, īpaši paaugstinātas slodzes gadījumā un gada tumšajā periodā. Rūpes par uzturu ir rūpes par veselību – tāpēc jāpievērš uzmanība organisma signāliem, kas ziņo, ka nepieciešama palīdzība, lai justos labi. Jāatceras, ka uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, un ir ne vien ērts, bet arī efektīvs veids, kā papildināt organismu ar tam nepieciešamo.
