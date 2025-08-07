Vēdera dobuma ultrasonogrāfija: kāpēc šī metode ir kļuvusi tik populāra?
Vēdera dobuma ultrasonogrāfija ir vienkārša, ātra un plaši pieejama metode iekšējo orgānu saslimšanas diagnostikā. Atšķirībā no sarežģītākām diagnostikas metodēm tajā izmanto ultraskaņas viļņus, ko dabā izplata arī sikspārņi un delfīni, tāpēc tie ir pilnīgi nekaitīgi – atšķirībā no starojuma, ko lieto rentgenā un datortomogrāfijā. Konsultē Rīgas 1. slimnīcas radiologs Mārtiņš Purmalis.
Ultrasonogrāfija ļauj ātri un precīzi izvērtēt iekšējo orgānu – aknu, žultsceļu, žultspūšļa, aizkuņģa dziedzera, liesas, kā arī nieru, urīnpūšļa un prostatas – stāvokli, laikus atklājot bīstamas saslimšanas. Radiologs var apskatīt arī vēdera dobuma asinsvadus – aortu, aknu vēnas, vārtu vēnu, mazā iegurņa artērijas un vēnas –, atklājot asinsvadu patoloģiju.
Ultrasonogrāfija ir plaši pieejama, tāpēc tā bieži ir pirmā izvēle dažādu saslimšanu diagnostikā, ļaujot atklāt orgānu iekaisumus un audzējus agrīnā stadijā. Ja speciālists konstatē kādu problēmu, diagnozes precizēšanai nereti pacientu sūta uz citiem izmeklējumiem, lai aizdomas apstiprinātu vai noliegtu.
Vēdera dobuma ultrasonogrāfiju izmanto arī profilakses nolūkos un, sākot no 40 gadu vecuma, iesaka veikt vienu reizi gadā.
Kā sagatavoties?
Izmeklējumu veic tukšā dūšā, tāpēc pirms tā nedrīkst ēst 5–6 stundas. Var dzert ūdeni, tēju, melnu kafiju.
Ja paredzēts nieru, urīnpūšļa vai prostatas izmeklējums, stundu pirms izmeklējuma jāizdzer litrs ūdens un uz izmeklējumu jāierodas ar pilnu urīnpūsli, lai ārsts varētu izvērtēt urīnpūšļa sieniņas.
Ja pacients kādas saslimšanas dēļ ikdienā lieto medikamentus, pirms izmeklējuma šajā ziņā nav nekādu ierobežojumu.
Cik ilgi?
Izmeklējums ilgst 15–20 minūtes. Ja ultrasonogrāfijas speciālists pamana kādu problēmu, tad izmeklējums var aizņemt nedaudz vairāk laika. Rezultātus pacients saņem uzreiz.
Svarīgi neatliekamajā medicīnā
Vēdera dobuma ultrasonogrāfiju bieži izmanto pie traumām, kad pacients nonācis slimnīcas uzņemšanas nodaļā, lai saprastu, vai nav aknu, liesas, nieru plīsumi, vēdera asinsvadu bojājumi vai vēdera dobumā nekrājas šķidrums vai asinis. Tādējādi 5–10 minūšu laikā speciālists iegūst pamatinformāciju, lai varētu lemt par tālāku ārstēšanu vai operāciju.