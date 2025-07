Veselaviete Anna Lutere: “Dzīve nav skopa, tā piedāvā, un es ņemu"

Daudzi veselavieti redzējuši pasākumos, kur Anna ar dažādu augu buntītēm nepieskaroties per. Viņa pārliecinājusies, ka augu enerģiju var saņemt arī ar drēbēm mugurā. Tā ir Annas ideja, ka var pērties ne tikai pirtī, un viņa par to stāsta un rāda. Bet, kā zināms, daudz laba sākas nejauši vai, pareizāk, Dievjauši. Viņu uzaicināja uz Latviešu biedrības namu, lai pirtniece parāda, kā strādā. Tika izdomātas daudzas domas, kā parādīt pēršanos, ja nav ūdens. Viņa sasēja piecdesmit slotas un rādīja, stāstīja. “Jā, rādu šovu, bet tajā ir dziļš pamats. Es nemācu, bet lieku, lai cilvēks sevi sadzird, sajūt. Cik darīsi savā labā, tik būs. Parādu, kā neēdot un nedzerot saņemt augu enerģiju. Pēršana notiek caur drēbēm, jo kailai miesai process var būt par intensīvu. Daba iedarbojas ar pārāk lielu spēku. Ir jāļaujas un jāgrib, lai daba palīdz. Slotas iedarbojas vairākos sajūtu un apziņas līmeņos – ar skaņu, vibrāciju, smaržu un dažādas intensitātes pieskārieniem,” skaidro pirtniece un uzsver, ka svarīgākais ir pieskarties ar augiem. Mūsu zemes augiem. Diemžēl aizvien domājam, ka svešās zemēs ne tikai augstāki kalni, arī viss ir labāks. Reiz kāda sieviete maigi taustījusi kārklu slotu, stāstījusi, cik tā patīkama. Kad taujāja, no kāda koka, Anna atteica, ka atvests no Kanāriju salām. Kundze sākusi sajust vēl spēcīgāku enerģiju un turpinājusi pieskarties slotai. Kad Anna pateica, ka tie ir Latvijas kārkli, slota aizlidoja pa gaisu un dusmu zibeņi aizšķīlās pirtnieces virzienā. Viņa nesaprot, kāpēc latvieši ir tik atvērti pieņemt svešas tradīcijas, nolikt malā vērtības un spēka avotus, kas gadsimtiem uzturējuši tautu. Kāzās pēdējās desmitgadēs jaunlaulātos apber ar rīsiem. Pēc citzemju tradīcijām ar rīsiem apber jaunās līgavas, lai viņām nodrošinātu laimi un auglību. Mums mīlestībai un saticībai ir ķimenes ar pašu zemes spēku.