Dermatologs Karls: tiklīdz ādai parādās iedegums, D vitamīns vairs neveidojas

Mēs esam neapzinīgi ne tikai peldoties, bet arī sauļojoties – šādu atziņu pauž Raimonds Karls. “Šī vasara dermatologu skatījumā ir it kā lietaina, cilvēku skatījumā – arī lietaina, bet šai vasarai ir sava īpatnība – cilvēki apdeg krietni biežāk.” Dermatologs to skaidro ar faktu, ka cilvēki gaida saulainu laiku un, kad beidzot starp lietus periodiem tas iestājas, tad sauļojas tik “sirsnīgi”, it kā vasara tūlīt beigtos. Karls teic, ka šovasar ir cilvēki, kuri paguvuši apdegt pat vairākas reizes. Ko nozīmē apdegt? “Ja mēs vakarā pēc sauļošanās spogulī redzam, ka āda ir apsārtusi, tas ir apdegums,” skaidro ārsts. Ja parādās mazi pūslīši, tas jau liecina par smagāku apdegumu. “Nevajadzētu ne vienu, ne otru, jo ādai tas paliek “atmiņā”, un viņa to pēc kāda laika var pieminēt. Āda ir mūsu dzīves divi svarīgākie kvadrātmetri – tā mūs pasargā, baro, tāpēc par ādu vajag rūpēties. Ilgtermiņa sekas ir novecošana – pigmentācijas plankumi, krunkas, pirmsvēža stadijas un ļaundabīgi audzēji.” Dermatologs arī atgādina, ka, izvēloties sauļošanās krēmu, rūpīgi jāizlasa tā sastāvs, krēms jāatjauno uz ādas ik pēc divām stundām un jāziež pietiekami biezā kārtā.