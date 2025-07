Inese Supe cīņā ar vēzi atgūst spēkus rehabilitācijā: Laiks likt sevi pirmajā vietā!

Viss sākās ar to, ka ievēroju, ka krūtsgals ir apsārtis, vēlāk arī pati krūts mainīja krāsu, krūtsgals kļuva bāls un es meklēju Google šiem simptomiem atbilstošāko diagnozi. Tas, ko izlasīju, man nepavisam neapmierināja, lai gan nojautu, ka iemesls varētu būt audzējs. Kā nekā onkoloģiskas saslimšanas ir arī manas ģimenes anamnēzē: no vēža mira tēvs, tēva māsa, vecmamma no tēva puses, arī tēva otrai māsai bija vairogdziedzera vēzis, bet viņa, par laimi, ir dzīva.