Zinātnieki atklāj satraucošus un līdz šim nezināmus faktus par sieru un pienu

Šie fragmenti, iespējams, radušies no berzes iekārtās vai plastmasas virsmu nodiluma. Turklāt daļiņu krāsa sniedza norādes par to izcelsmi: pelēkie fragmenti bieži bija saistīti ar blīvējumiem un lentēm, bet caurspīdīgie – ar pudeļu plastmasu. Zilās un sarkanās daļiņas varētu būt cēlušās no cimdiem vai marķējumiem ražošanas līnijā.