Dermatoloģe: "Pret novecošanu ir tikai viens līdzeklis, kas patiešām strādā"

Par pigmentācijas plankumiem parasti vairāk tiek runāts pēc vasaras, kad jāsāk domāt, kā no tiem atbrīvoties. Tomēr pareizākā cīņas stratēģija ir vienkārši nepieļaut to parādīšanos jau tagad – pirms vasaras sezonas. Un to darīt, lietojot piemērotu saules aizsarglīdzekli.