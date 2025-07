Noderīgi ieteikumi, kā svētku karstumā neaizmirst, ka jādzer ūdens

“Uzturoties saulē, bērna organisms var pazaudēt vidēji 0,5–1 litru ūdens stundā. Ja bērns karstā saulē pavadīs 2–4 stundas intensīvā mēģinājumā, šajā laikā būtu nepieciešams izdzert 2–3 litrus ūdens. Padzeršanās parasti notiek intuitīvi, bet emociju pilnos brīžos un saspringtos mēģinājumos var itin viegli aizmirsties par ūdens dzeršanu. Tāpēc labs ieteikums bērniem būtu izdzert apmēram glāzi ūdens ik pēc 2–3 dziesmām vai dejām atkarībā no to ilguma. Padziedāji, padejoji – un padzeries! Tam būtu jākļūst par tādu kā rituālu, lai svētku dalībnieki pasargātu sevi no atūdeņošanās,” uzsver Rimi Bērniem eksperts Gustavs Mellenbergs.