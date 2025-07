"Beidz rīt to ķīmiju!" Aivars Hermanis par to, kā atradis ceļu pie veselības

Strādāju krogā, un krogā kā jau krogā – cigarešu dūmi, alkohols, svaiga gaisa un kustību trūkums… Neteikšu, ka biju alkoholiķis, bet ikdienā kādi simt divsimt grami konjaka, ar ko kāds uzcienā, bija pats ar sevi. Vienreiz nedēļā brīvdienā kopā ar kolēģiem gājām uz kādu citu krogu kārtīgi ieraut un svinēt dzīvi. Nebija tā, ka baigi piedzēros, bet tāds dzīvesveids neko labu nedeva. Rezultātā nekāda spožā veselība man nebija, turklāt, kad atnāca pavēste no kara komisariāta, tika veikta pārbaude, kurā konstatēja, ka man ar sirdi kaut kas nav kārtībā. Atklājās iedzimta sirdskaite, kuras dēļ mani nepaņēma padomju armijā. Es jau to jutu, ka ar sirdi kaut kas nav labi. Kad bija lielāka slodze, noguru ātrāk nekā citi, nevarēju paskriet lielākus gabalus. Un slodze man bija liela – pa dienu mācījos mūzikas skolā, pasniedzu arī ģitārspēles kursus, lai papildus nopelnītu, vakarā gāju spēlēt uz krogu un mājās biju vienos divos naktī. Skaidrs, ka no rīta nevarēju piecelties, lai astoņos būtu skolā, tāpēc bieži kavēju. Ap desmitiem vienpadsmitiem jau pieklājības pēc parādījos skolā, bet, tā kā mācījos diezgan labi un ģitāru spēlēju labi, skolotāji saprata situāciju un man daudz ko piedeva.