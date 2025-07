Veselības ministrijā grib taupīt uz veselības rēķina: Abāšins brīdina par darba tirgus sekām

2024. gadā veselības apdrošināšana ieņēma 22,6 % no visa apdrošināšanas tirgus, nostiprinoties kā populārākais apdrošināšanas veids Latvijā. Ja 2010. gadā veselības apdrošināšana bija 187 tūkstošiem iedzīvotāju, tad līdz 2024. gadam to skaits palielinājies vairāk nekā 2,5 reizes un sasniedzis – 480 tūkstošus. Arī sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka, izvēloties darba devēju, iedzīvotājiem viens no ļoti svarīgiem kritērijiem ir, vai darba devējs piedāvā veselības apdrošināšanu.