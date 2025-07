Jaunieši varēs saņemt bezmaksas prezervatīvus

Pilotprojekts uzsākts, pamatojoties uz izvērtēto nepieciešamību nodrošināt lielāku kontracepcijas līdzekļu pieejamību jauniešu vidū. Prezervatīvs ir vienīgais kontracepcijas līdzeklis, kas pasargā reizē gan no seksuāli transmisīvām infekcijām (STI) un seksuāla kontakta laikā pārnesamām infekcijām, gan nevēlamas grūtniecības. Tomēr, kā ziņots 2023. gadā veiktā pētījumā par Latvijas iedzīvotāju seksuālo un reproduktīvo veselību, 27,1% jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem norādījuši, ka pirmo dzimumattiecību laikā nav izsargājušies no nevēlamas grūtniecības, turklāt vairāk nekā piektā daļa pēdējo 12 mēnešu laikā seksuālo attiecību laikā biežāk nelietoja prezervatīvus, nekā lietoja. Savukārt katrs desmitais jaunietis norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā seksuālo attiecību laikā nekad nav lietojis prezervatīvu.