Sannas pieredzes stāsts: "Cik maz vajag, kad slimnīcas gulta kļūst par mājām"

Klāt 4. stāvs – Traumu nodaļa. Mirkli piestājām pie uzņemšanas letes. Vienīgais, ko pamanīju — uz tās vāzē stāvēja milzīgs, saulains dzeltenu tulpju pušķis. Tūlīt sekoja vēl viens pārvēliens, šoreiz gultā. Lai cik plats būtu gaitenis, izgrozīties tā, lai savainoto pacientu veiksmīgi dabūtu no ratiem gultā un ievilktu procedūru kabinetā — tur bezmaz vai vajadzīga autovadītāja apliecība. Arī ar šo uzdevumu māsiņas tika galā. Simpātisks pajauns ķirurgs mani brīdināja, ka būs nepatīkami, un ieurba man zem ceļa divus stieņus. Kāju uzlika uz slīpa paaugstinājuma un pie stieņiem piestiprināja atsvaru. Tikai vēlāk uzzināju, ka pareizi to sauc par skeleta ekstenziju. Hei, kaut kur tas bija jau redzēts! Pareizi, līdzīga uzparikte bija Vilkam no slavenās multenītes. Vēl ķirurgs nomurmināja, ka lūzums esot nepatīkams, bet nekas — gan jau galā tiks. Operācija būšot rīt.