“Es gribēju staigāt vasarā cimdos. Tik ļoti baidījos no saules...” Marina atklāti dalās savā stāstā par diagnozi - melanoma

Marina jau kopš bērnības pieradusi pie dzimumzīmēm un ādas veidojumiem. "Man vispār uz ķermeņa ir ļoti daudz dzimumzīmes," viņa stāsta. "Es jau iepriekš biju gājusi pie dermatologa, lai noņemtu dažas no tām." Tāpēc, kad 2015. gadā viņa pamanīja nelielu rozā veidojumu uz gūžas, viņa to uzskatīja par vēl vienu no ierastajiem ādas veidojumiem. "Tas bija mazāks par centimetru. Pamanīju, ka tas sāk mainīties – paliek lielāks augstumā," viņa atceras.