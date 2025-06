Kodolmedicīna vēža ārstēšanā dara brīnumus. Vai Latvijā esam gatavi izmantot šīs iespējas?

Radioligandi sastāv no divām daļām, kas savienotas ar ķīmisko ķēdi – radioaktīvā izotopa, kas izdala starojumu, un liganda jeb bioķīmiskas vielas, kurš kā “nesējraķetīte” radioaktīvo terapeitisko vielu aiztransportē uz vēža šūnām neatkarīgi no to atrašanās vietas – vai tas būtu primārais audzējs, vai metastāžu perēkļi organismā. Nonākusi vēža šūnās, radioaktīvā viela nodrošina precīzu un lokālu to DNS bojājumu. Tātad ar radioligandu palīdzību iespējams vienlaikus apstarot visas vēža šūnas organismā, tās bojājot vai iznīcinot un sekmējot audzēja apjoma samazināšanos.