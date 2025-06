Eksperti brīdina par "cukura pandēmiju" Latvijā: "Patēriņš ir dramatisks"

RSU vadošā pētniece un zobārste Dr. Ilze Maldupa vērš uzmanību: “Situācija ir tik nopietna, ka varam to saukt par slēptā cukura pandēmiju, jo patērētājs bieži tiek maldināts vai nav ieinteresēts iedziļināties produkta patiesajā sastāvā, tā dodot iespēju mārketinga aktivitātēm un sabiedrības pieņēmumiem radīt maldīgu priekšstatu par produktu veselīgumu. Bieži ražotāji izmanto tādus saukļus kā “bez pievienota cukura”, “piemērots no 6 mēnešu vecuma”, “nesatur konservantus”, “satur bioloģiskus produktus”, “bagātināts ar vitamīniem un minerālvielām”, tā panākot, ka katrs mīlošs vecāks, gribot savam bērnam to labāko, atvēlēs naudiņu tieši šiem produktiem. Tādēļ arī cena ir viens no līdzekļiem, kā mazināt neveselīgo produktu patēriņu, palīdzot iedzīvotājiem pieņemt veselībai labvēlīgākas izvēles.”