Ko tad, ja dzīvo ilgāk par 180 dienām? Ļaudis izmisumā, bet NVD kliedē bažas

Iepriekš savā satraukumā par to, kas notiks pēc 1. jūlija, arī Latvijas Televīzijas raidījumam "4.studija" dalījās ventspilnieks Mārtiņš Lauva un viņa māte. Mārtiņš cieš no amiotrofās laterālās sklerozes (ALS), smagas neiroloģiskas slimības, kas pakāpeniski ierobežo kustību, runu un elpošanu, bet prāta spējas parasti paliek neskartas. Kā viņš norādīja raidījumam, no pirmā jūlija, ja viņa dzīvildze pārsniedz 6 mēnešus, valsts apmaksāto pakalpojumu nodrošinās tikai līdz šim periodam. Pārējais, kā viņš saka, būs jāuzņemas uzņēmumam "Rūre", kas līdz šim sniedza pakalpojumu, taču pēc 180 dienām finansējums varot tikt pārtraukts. "Sāp, kāpēc pakalpojuma sniedzējam būtu jāuzņemas rūpes, ja viņi vairs saņem finansējumu?" viņš jautāja, piebilstot, ka nav viņiem ne tēvs, ne brālis, lai viņi to darītu. "Tas ir necilvēcīgi, amorāli!" Visu "4.studijas" sižetu vari skatīties šeit.