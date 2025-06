Neļauj vasarai sevi maldināt

Kā saka mana ģimenes ārste, UV starojumam, līdzīgi kā monētai, ir divas puses, jo cilvēka veselību tas ietekmē gan pozitīvi, gan negatīvi. No vienas puses, saules UV spektrs nelielā daudzumā ir ļoti svarīgs veselībai, jo veicina fotosintēzi un D vitamīna priekšteča sintēzi epidermas keratinocītos, no otras – tas kaitīgi ietekmē ādas veselību, veicina dažādas ādas slimības, no kurām vispostošākais ir ādas vēzis tā dažādajās formās. To diemžēl apstiprina arī dati: ādas vēzis visbiežāk skar tieši saulei pakļautās ķermeņa daļas – seju, ausis, kaklu, muguras plecu daļu, apakšdelmus un apakšstilbus.