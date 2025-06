Kad iedegums nav veselības rādītājs: Kā saule ietekmē ādu, un ko ar to darīt

Mans dermatologs katru dienu savā praksē sastopas ar pacientiem, kuriem ir dažādas ādas problēmas, un vismaz daļa no tām ir saistīta ar agrīnu ādas novecošanos UV staru ietekmē. Tas savulaik viņu mudināja meklēt risinājumu, kā palēnināt priekšlaicīgu ādas novecošanos, kas galvenokārt rodas pēc ilgstošas un atkārtotas UV iedarbības. Un tāds risinājums, kura iedarbības spēju un efektivitāti viņš novērojis arī savā praksē, ir atrasts – tas ir astaksantīns. Tas ir spēcīgākais no dabā sastopamajiem šobrīd zināmajiem antioksidantiem, kas iegūts no mikroaļģēm Haematococcus pluvialis. Izrādās, ka mikroaļģes bagātīgi izstrādā šo vielu, jo tas ir veids, kā tām saglabāties cīņā ar milzīgo oksidatīvo stresu, pasargājot aļģu šūnu DNS no UV starojuma. Astaksantīnu satur arī tie jūras iemītnieki, kuri barojas no šīm mikroaļģēm, piemēram, krils.