Kā laikus atpazīt, kurš kukainis tevi sakodis? Skaidro farmaceite

Šo kukaiņu dzēlieni var būt bīstami, jo to inde satur spēcīgas vielas, kas var izraisīt smagas alerģiskas vai pat dzīvībai bīstamas sistēmiskas reakcijas – it īpaši cilvēkiem ar alerģiju pret šo kukaiņu indi. Katra no šīm sugām uzvedas nedaudz atšķirīgi. Piemēram, lapsenes un sirseņi ir agresīvāki un var dzelt vairākas reizes – sirseņu dzēliens ir īpaši bīstams un var izraisīt spēcīgu alerģisku reakciju – tāpat arī kamene, bet tā nav tik agresīva. Bites parasti dzeļ tikai vienu reizi, atstājot dzeloni, kas uzreiz ir jāizņem. Normāla reakcija uz šo kukaiņu dzēlienu ir neliels apsārtums, nieze, pietūkums, sāpīgums dzēliena vietā, bet vidējas reakcijas gadījumā raksturīgs pietūkums.