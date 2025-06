"Savu pirmo diabētisko komu atceros līdz katrai niansei" - Olita Tidomane par dzīvi ar diabētu

Pēc iznākšanas no slimnīcas man sākās cita dzīve, un visu mācījos darīt no jauna. Daži slimnīcā iedotie bukleti nespēja mani sagatavot tam, kā turpmāk būs jādzīvo. Lasīju par diabētu visu iespējamo informāciju, ko atradu internetā, devos atsevišķā vizītē pie ieteiktās diabēta māsas. Man stāstīja par maizes vienībām un insulīna devām, kas jāaprēķina pirms ēšanas (to stāstīja arī slimnīcā), taču neviens neteica, cik svarīgi ir injicēt insulīnu pirms ēšanas, nevis pēc vai ēšanas laikā. Neviens man netika stāstījis, ar ko atšķiras īsais dienas insulīns un garais nakts insulīns. Man nebija ne mazākās saprašanas, kāda ir šo divu dažādo insulīnu darbība. To visu meklēju internetā vai vācu informāciju no citiem diabēta slimniekiem. Tagad, kad ir pagājuši desmit gadi, varu pati stāstīt un mācīt, kas un kā jādara. Es zinu, kuri insulīni man der un kuri neder.